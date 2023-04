Nuevo golpe al actor Jonathan Majors: lo despidieron de dos de sus próximos proyectos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jonathan Majors, el actor que interpreta a Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha sido despedido de una de sus próximas películas tras su última polémica. El actor fue arrestado en Nueva York por una disputa doméstica en la que una mujer tuvo que acudir al hospital con “heridas leves en el cuello y en la cabeza”. Aunque los abogados de Majors mantienen su inocencia, el actor ha sido despedido de la película The Man in My Basement y se cree que podría terminar ocurriendo lo mismo con los futuros proyectos de Marvel.

Por Gizmodo

Tras el episodio en Nueva York, tanto la compañía que lleva la publicidad de Majors (The Lede Company) como la que lleva su representación (Entertainment 360) han decidido cortar lazos con él, pero ahora parece que le está llegando el turno a algunos de sus próximos proyectos cinematográficos.

Ha sido Deadline quien ha adelantado que Majors ya no participará en la película biográfica de Otis Redding ni en The Man in My Basement, donde ya están buscándole reemplazo. Además tampoco participará en la próxima campaña de publicidad de los Rangers de Texas como tenía previsto.

