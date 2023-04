El reconocido productor Tanatox inició su carrera de cantante con el tema “Arrebatos”

Posteado en: Entretenimiento

Andrés Eduardo Urbina Pineda, conocido en el mundo artístico como “Tanatox, en el beat”, es un productor que ha trabajado con grandes cantantes de la industria musical venezolana tales como: Akapellah, Neutro Shorty y Horus.

Aunque en un principio se formó para ser un pelotero profesional, encontró su verdadera pasión en la creación de ritmos, la cual desarrolló junto a sus amigos más cercanos en el barrio Pinto Salinas de la ciudad de Caracas, Venezuela.

En los últimos años su crecimiento artístico ha sido evidente, debido a su participación en la creación de varios éxitos que han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo de ello es la reciente apuesta de la compañía discográfica MR Music, propiedad del grandeliga Miguel Rojas, quien lo incorporó a su equipo junto al rapero Cpro, para ser los dos primeros artistas en firmar con su compañía.

Tanatox relató que desde el año 2020, cuando la pandemia llegó y lo sumió en una profunda depresión, comenzó a trabajar en la idea que hoy está llevando a cabo. A pesar de los momentos difíciles, decidió no desperdiciar su tiempo y retomar su carrera como cantante. Gracias a su experiencia como productor y al tiempo que pasó grabando con otros artistas, pudo absorber mucho conocimiento sobre métricas, afinación, estructuras y presentación en vivo. Se sintió como si hubiera cantado toda su vida y decidió dar el paso para lanzarse como solista.

“Quiero decirles que todo, absolutamente todo lo que tengo, el entorno que me rodea, toda la felicidad, todo me lo ha dado la música. Eso me llena de orgullo porque ha sido construido desde el sacrificio y esfuerzo, no ha sido de la noche a la mañana, tampoco por suerte. Esto lo he logrado basado en la disciplina”, comentó al respecto.

El primer sencillo del músico lleva por nombre “Arrebatos” y ya lo puedes reproducir en todas las plataformas digitales.

