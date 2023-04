“Deje de ser ridícula”: Nicole Chávez humilla a Liliana Rodriguez en La Casa de los Famosos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Nicole Chávez y Liliana Rodríguez han sido eternas riavales durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 3’, pero las cosas se salieron de control en la más reciente gala del programa y ambas se humillaron mutuamente frente a las cámaras con insultos.

El Farandi

Todo empezó cuando acusaron de incongruente a Nicole y ella respondió: “Más incongruencia son los gritos de la tía Liliana en corte, porque ha hablado tanto de mí en todos lados, de mi familia, de mis papás, pero, cuando me ve, no me dice nada, pero, en corte, grita y festeja. A mi gusto y a mi parecer, perro que ladra, no muerde”, externó la joven.

Liliana respondió que no se iba a enfrascar en la polémica, pues ella no suele “pelear con moscas”, además aseguró que Nicky ha sido tóxica. Como respuesta, Chávez sostuvo que, al menos, logró destacar por algo, a diferencia de ella, que, a su considerar, su estancia pasó desapercibida por los fans: “La tuya fue nula. No hiciste nada dentro de la casa”, dijo.

Ante esto, Liliana recalcó que ella había entrado al show por “palancas”, haciendo enfurecer a la excompetidora, quien le respondió que su padre sí la apoyaba y le abría las puertas del medio artístico.