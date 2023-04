Iván López Caudeiron: El arte de ser feliz

Posteado en: Opinión

Todas las personas buscamos ser felices. Desde que nacemos se nos motiva a que sea nuestra principal meta en la vida. ¿Pero en qué consiste exactamente ser feliz? y sobre todo, ¿Cómo se logra? Filósofos, pensadores, escritores y en general todos los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, intentamos encontrar las definiciones, respuestas, claves, pasos y/o las reglas para alcanzar la felicidad. Y parece que esa búsqueda continúa. La gente se ha apegado a ciertas acciones, filosofías, artes, ideologías que los han acercado de cierta manera a la felicidad y la paz interna: la terapia, el yoga, la meditación, la filosofía, las artes y expresiones artísticas, entre muchas otras. Sin embargo, el ser humano lidia con el hecho de que la felicidad no la encuentra de manera permanente, que aunque si llega a sentirse más plenos y felices, aún así tiene momentos en donde decae de ese estado de felicidad.

Este artículo, aunque no es ni un resumen, ni una reseña sintetizada de libros de autoayuda o similares, si concuerda en parte con la mayoría de sus recopilaciones filosóficas resumidas en muchos escritos que versan sobre el ARTE de ser feliz. Eso sí, desde una visión mucho más positiva del mundo, del ser humano y de la vida, de la que se lee por allí en algunos escritos; pues pienso que ser realista en cuanto a la felicidad se refiere, no tiene que ser sinónimo a ser pesimista como plantean algunos, ya que la postura que tomamos ante la realidad es una elección, podemos ser realistas pesimistas o realistas positivos.

Más que ser inalcanzable, la felicidad es un concepto complejo, que la sociedad ha distorsionado o definido, de manera que es inalcanzable. Se nos hace creer que cuando se alcanza la felicidad nunca más se va y que son una serie de factores los que la aseguran: la belleza, el dinero, tener todo aquello que se sueña y se desea, etc. Sin embargo, la sociedad contemporánea ante la verdadera “infelicidad” e “insatisfacción” de la mayoría de los seres humanos, debido a este prototipo de “felicidad” fuera de la realidad, ha caído en cuenta en la importancia de la transformación de este concepto y sobre todo del mensaje que la sociedad emite como ideales para alcanzar la felicidad. Bajo esta nueva perspectiva, hace un par de años, leyendo sobre budismo, encontré el término de “felicidad trascendental-suprema” él cual describe una felicidad que va más allá de la sensación de alegría de un momento en específico o producto de una determinada situación, una felicidad independiente de momentos y contextos, una felicidad que incluso se siente en los momentos dolorosos, aunque suene contradictorio; es básicamente, una actitud de gratitud y armonía con la vida misma y ante lo que nos brinda momento a momento, como por ejemplo, los beneficios, experiencia y aprendizaje que indirectamente cada situación “buena” o “mala” ofrecen a cada persona.

Hay algunas consideraciones que valen la pena ahondar para entender con mayor facilidad, el Arte de Ser FELIZ. En primer término deberíamos asimilar, que no podemos limitarnos a ser feliz solo ante determinadas circunstancias. Suena fácil, pero requiere constancia y disciplina. Aunque no lo creas puedes lograr ser feliz incluso en los momentos difíciles de la vida, mantener esa actitud y estado de felicidad a pesar de las circunstancias. Para ello debemos abrir todas las puertas a la alegría, cuando sea que llegue. También hay que entender que se debe vivir y disfrutar el AHORA, el PRESENTE es lo que único que tienes. Hay un libro que se llama “El poder del ahora” de Eckhart Tolle, que para mí es una verdadera joya. ¿Cuánto tiempo no perdemos pensando en lo que hemos hecho o pudimos haber hecho en determinado momento en vez de hacer en el momento presente? ¿Cuánto tiempo no perdemos pensando en lo que haremos cuando tengamos el coche de nuestros sueños, hayamos bajando de peso, tengamos dinero o una persona que nos ame en vez de disfrutar las cosas que si tienes hoy? Los planes y las preocupaciones a futuro, o también la nostalgia del pasado nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente. Y, entonces somos “felices” en un pasado que ya no existe o somos “felices en un futuro” que aún no llega y no sabremos si llegará y mientras tanto somos infelices en el presente.

Muchas veces pasa algo que se sale de tus planes o de lo deseado y parece como si todo se nublara. Debemos poder abstraer, debemos pensar, arreglar, disfrutar, sufrir cada cosa en su momento, espacio y en su medida, sin preocuparnos de todo lo demás; tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, emociones y/o situaciones, donde abrimos uno y cerramos todo lo demás. Así, una grave preocupación no nos destruirá cualquier pequeño placer actual privándonos de todo sosiego; una reflexión no desplazará a otra; la preocupación por un asunto grande no alterará en todo momento la preocupación por cien asuntos pequeños.

Es una responsabilidad personal y una base primordial para ser feliz nuestra visión e interpretación de las situaciones y el mundo. Tú eres dueño de tu cuerpo, de tu cerebro y de los pensamientos que generas a través de él. Si tú decides pensar positivo así será. El humor, por ejemplo es un tiempo de pensamiento y actitud que ayuda a que las circunstancias externas desfavorables y hostiles se sobrelleven mejor. Las cosas o situaciones no producen nuestra felicidad o nuestra amargura, más bien es nuestra manera de comprenderlas e interpretarlas lo que genera nuestro estado de ánimo.

Por último, y no menos importante es ser consciente de que todos somos finitos, todos moriremos. Hay un sicólogo existencialista llamado Irvin Yalom, que tiene como pilar principal de su teoría, hablar de la consciencia de la propia muerte como base importante para tener una existencia consciente, plena y feliz. Saber que no tenemos todo el tiempo del mundo y no solo que nuestro tiempo esta contado, sino que no sabemos exactamente cuándo terminará, nos hace conscientes de vivir cada momento a profundidad, dándole un valor más grandioso. Es importante la importancia de ser consciente de nuestra limitada existencia: “Una de las insensateces mayores y más frecuentes es hacer amplios preparativos para la vida, no importa de qué tipo sean. En relación con ellos también se calcula al principio la plena duración de una vida humana a la que, sin embargo, sólo muy pocos alcanzan. Pero además, aunque vivieran tanto tiempo, es demasiado corta para los planes, porque su realización siempre requiere más tiempo del que se suponía……” o cómo refiere el gran filósofo griego Horacio “¿Por qué esfuerzas a tu espíritu demasiado débil para planes eternos?” ¡Despierta!, la vida no es infinita. Así de simple.

Post Scritump: Mi añorada Venezuela. Sé que como yo, son muchos los que desean trabajar para ti. Llegará tu momento. Por lo pronto, debemos romper la barrera del conformismo, y atrevernos a PROPONER, debatir ideas y propuestas, y juntos, generar los espacios de cambios que añora nuestro amado país, para que sea más productivo, próspero y con mayor calidad de vida. #AvanzarEsNuestraMejorOpción. #ElFuturoEsNuestro

IG-TW: @IvanLopezSD – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Articulista. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo.