¿Cada vez más humanos? Robot se “desmayó” tras trabajar 20 horas sin pararse (VIDEO)

La vida no es sencilla para quienes tienen que esforzarse más de la cuenta, y esto vale también para los robots. Digit, creado por la compañía Agility Robotics, se “desmayó” después de haber trabajado sin parar durante 20 horas en el almacén de la ProMat 2023 de Chicago.

TN

Digit trabajó sin detenerse en una feria, a la vista de todo el mundo. Pero, al final, un puñado de testigos pudieron ver el momento en el que se produjo el “desmayo” de la máquina.

Hay que reconocer que la propia firma de inteligencia artificial que creó a Digit posteó el video del momento del colapso y destacaron el éxito en el 99 por ciento de las tareas realizadas por el robot.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

— Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023