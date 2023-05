Soldados rusos que removieron desechos radiactivos en Chernóbil ahora sufren las consecuencias

Durante la invasión rusa en Ucrania, algunos de los soldados enviados por el Kremlin montaron un campamento en la ciudad de Chernóbil, lugar que continúa intoxicada por la radiación que quedó expuesta tras la tragedia ocurrida en uno de los reactores de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin que estalló el 26 de abril de 1986 y que propagó una nube radioactiva.

Por: El Heraldo

Las tropas de Vladimir Putin estuvieron durante 15 días en la zona donde montaron un campamento en el que además excavaron varias trincheras para protegerse de algún ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania al mando del presidente Volodimir Zelenski. Durante ese tiempo, los castrenses rusos además pescaron y consumieron bebidas alcohólicas, según información del Daily Star.

Ante la exposición de los militares rusos a la radiación, los uniformados quedaron enfermos pese a las advertencias que les hicieron los habitantes de las zonas aledañas en no permanecer en el sitio e incluso no pasar por la zona que aún mantiene altos niveles de radiación desde hace 37 años que explotó el cuarto reactor de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin.

Según los reportes, el grupo de soldados llegó a Chernóbil poco después de haber invadido Ucrania en febrero del año pasado. Al respecto, la funcionaria responsable de la zona de exclusión alrededor de la zona cero de Chernóbil, Oksana Pyshna, calificó como una actuación ilógica lo que hicieron los uniformados de Rusia.

“No intentes encontrar la lógica. Es estúpido. Es el territorio más peligroso de la zona especial, porque bajo tierra tenemos desechos nucleares”.

Atienden a los soldados rusos

Sin dar cifras de los militares rusos enfermos de radiación, los informes consultados por el medio británico indicaron que los castrenses rusos son atendidos ante los problemas que les generó remover los desechos radioactivos de la tierra de Chernóbil.

Además en videos publicados en las redes sociales que confirman la excavación de las trincheras, se observa que incluso los soldados quemaron una parte del bosque, por lo que los humos de la radiación ingresaron directamente a los pulmones de los uniformados que incluso dejaron cajas de raciones que al ser analizadas emitían una radiación 50 veces mayor de lo normal.

Drone video of trenches excavated by Russians in the Chernobyl radiation area."Red Forest" remains one of the most contaminated areas in the world today. Russian mothers,now you know where your sons were sent.See how your children are valued.#Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/FKDLEMliXd

— Ukraine – Combat Footage Archive ?? ?? (@Bodbe6) April 6, 2022