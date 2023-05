Dwayne Johnson reveló cómo enfrentó sus problemas con la depresión

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“No sabía qué era. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión. Simplemente, sabía que no quería estar allí”, contó el actor Dwayne Johnson, en un episodio del podcast “The Pivot”.

Por Infobae

La estrella, de 50 años, relató que sufrió de depresión en varias oportunidades. Una de ellas fue cuando sufrió una lesión en el hombro que terminó con su carrera en el fútbol americano universitario en la Universidad de Miami.

En la entrevista, el actor destacó la importancia de no naturalizar el hecho de no comunicar los padecimientos psicológicos. “Mi primera batalla contra la depresión fue en Miami. No quería ir a la escuela. Dejé la escuela. No tomé ningún examen parcial y simplemente me fui. No iba a ninguna de las reuniones del equipo, no participaba en nada, no hacía ejercicio”, contó el actor. Luego de este episodio, Johnson se dedicó a la lucha libre, siguiendo los pasos de su padre, Rocky Johnson.

Años más tarde, Dwayne volvió a vivir una depresión, cuando se separó de su esposa Dany García, quien también era su socia comercial. “Alrededor de 2017 más o menos, lo pasé un poco. Sabía lo que era en ese momento y, afortunadamente, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme”, relató el actor.

