VIDEO: uniformada llama “becerra” a joven multada en Chacao y luego se come la flecha

La joven Liza González denunció este lunes en redes sociales que vivió un episodio lamentable con un grupo de uniformados de la Policía Municipal de Chacao, en el estado Miranda, particularmente con una funcionaria que usó graves descalificativos en su contra.

Según el testimonio de González, en horas de la noche del pasado viernes, su vehículo estaba mal parado en la calle. “Me di cuenta que me estaban poniendo una multa. Toma tu multa, son 60 dólares. Si no tienes para pagar, entonces te van a retener el vehículo si no has pagado la multa”, relató la joven.

“Fino, recibo mi multa, entrego mis papeles, porque me pidieron los papeles del carro para revisarlos, me los revisan, todo chévere, y me dicen, váyase”, recordó González en TikTok. “En lo que avanzo, esta señora me dice: BECERRA. Yo me asomo por la ventana y le pregunto ¿cómo me dijiste?, y me lo repite”.

Poco después, cuando un compañero de la chica se acercó a grabar la situación, los policías se mostraron hostiles e intentaron tumbarle el teléfono.

Por si fuera poco, al día siguiente, al ir a comer, la chica se encontró de nuevo por casualidad con la funcionaria que la insultó y se dio cuenta de un curioso detalle.

Según el relato de González, el vehículo en el que llegó la policía se encontraba sin placa y fue estacionado en contrasentido tras comerse la flecha en una calle de Chacao.

“Qué lástima que no soy una funcionaria para ir a ponerle la multa, porque no entiendo, esto es una doble moral”, cuestionó la joven.