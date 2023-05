David Mendoza: Asamblea Nacional Constituyente

Posteado en: Opinión

En el marco electoral venezolano, y da gusto decirlo, así que voy a repetirlo, en el marco electoral venezolano, que parece iniciar con las fallidas y pospuestas elecciones de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que continuará con la aún “posible”, “deseable” más no “segura” elección primaria de la oposición; misma, que a pesar de los esfuerzos, no logra reunir a todos los candidatos de oposición, quedando fuera de ésta por ejemplo, aquellos que han sido tildados de “alacranes” por aquellos otros que adelantaron estrategias abstencionistas y que nada lograron con las mismas. Todo lo contrario, entregaron en bandeja de plata las elecciones presidenciales de 2018 y luego, las de la Asamblea Nacional, entre otras facturas pendientes que tienen con el país. Sin embargo, y aún así, deseable elección primaria (repito). Y por supuesto, el plato principal del marco electoral venezolano, la elección presidencial de un país donde los poderes públicos se funden pornográficamente con el actual poder ejecutivo. Se contorsionan, gimen y estallan en “hidromurias” como diría Cortázar, con Maduro que cumple más de 10 años continuos en el poder como presidente, y que sumió al país en un estado de depauperación más profundo que el que sufriera producto de la guerra y el terremoto que sacudió al país en 1812, y que provocara la afirmación por parte de Bolívar en respuesta a los clérigos realistas que afirmaban que era castigo divino por alzarse contra el Rey: “Si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”.

¿Lograrán ponerse de acuerdo?

No tengo duda. En la medida en la cual se acerque la elección presidencial y se desarrollen los acontecimientos, lo más probable es que incluso los factores que queden fuera de la primaria sean incluidos en la mesa de negociaciones de la candidatura presidencial. Así, que mi apuesta es que la oposición vaya a esa elección como una sola fuerza, unida por las circunstancias y la necesidad de sacar a Maduro de Miraflores urgentemente. La oportunidad es única, con un Maduro que más bien hay que rezar para que no claudique y se derrumbe antes de tiempo, por lo caído que está en la opinión pública y que, los hechos demuestran que está perdiendo el control del país cada vez más aceleradamente. Y como dice Joaquín Sabina en el título de uno de sus discos, en 2024 la respuesta a Maduro y sus políticas y discursos borrascosos y embusteros será “¡Dímelo en la calle!”

¿Qué debe hacer un nuevo presidente con los poderes públicos “pececitos” de Maduro?

Existen dos rutas, dos posibilidades al menos. La primera es la del “pisador de cáscaras de huevo al estilo Shakira”. Caminar como pisando cáscaras de huevo y hacerse el tonto, ciego, sordo y mudo. Un presidente Hamletiano, que se haga el loco hasta que lleguen las elecciones de la Asamblea Nacional y pague el precio político de su inacción y de las campañas de Maduro & Co, culpándolo hasta de la desertización del África. A nuestro presi Hamletiano, deben agregársele las habilidades y los fundamentos de negociación del FBI del mismísimo Cris Voss, especializado en negociación para la liberación de rehenes. Nuestro Hamletiano presi no sólo tendrá que negociar la liberación de un rehén, sino de más de 30 millones. De hecho, las negociaciones en México debieron estar alineadas con este objetivo.

La segunda ruta o la segunda opción, y creo la más acertada es la de convocar el primer día de gobierno a una Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, que convoque elecciones generales en lo inmediato. En segundo lugar, que restituya las barreras defensivas de la democracia en la constitución venezolana. Me refiero específicamente a la reelección en cargos públicos. Debe restablecerse el límite de un máximo de dos periodos discontinuos. Así nadie puede perpetuarse en el poder, se disminuye el abuso del uso de los recursos públicos en campaña y se asegura la alternancia. Ese sería un paso gigante para proteger nuestra democracia. También es recomendable, la obligatoriedad de una segunda vuelta cuando ningún candidato obtenga mayoría de 50% más un voto. Esto asegura que los candidatos se obliguen a negociar sus apoyos y que sea realmente la mayoría del electorado la que decida quién va a gobernar, y no pase como en las elecciones de 1994, donde ganó Rafael Caldera con menos del 50% de los votos, provocando un gobierno con poca gobernabilidad, apoyo popular y político. Así mismo, soy de los que cree que debe normarse el gasto público sobre todo en años electorales, el déficit fiscal, el límite del endeudamiento, deben re-presupuestarse los aportes parafiscales creados en diferentes leyes como la de ciencia y tecnología, deporte y demás, que crean una distorsión y un descontrol tributario, afectan a las empresas y disminuyen el poder y el control que debe tener el legislativo sobre el gasto y la asignación de recursos. Por otra parte, sería recomendable que la Asamblea Nacional fuera elegida en dos periodos y no en uno sólo. De esta manera, se evitan los picos de mayorías absolutas que debilitan el sistema de equilibrio de poderes.

¿Todas esas propuestas tienen rango constitucional?

Creo que sí. Son asuntos muy delicados como para dejarlos en manos del nivel orgánico. Sobre todo en un país donde casi todos los presidentes gobiernan habilitados para legislar. Este en un país lleno de leyes aprobadas bajo habilitación presidencial. De hecho, el actual gobierno tiene poderes especiales de todo tipo desde el inicio de su primer periodo y los resultados son evidentes. Este gobierno es el mejor ejemplo de un mal gobierno y ha sido empoderado (palabrita de moda) en todos los ámbitos de la acción pública. De tal manera, que hay cosas que aún cuando no sea tradicional, pienso debe dárseles carácter constitucional.

¿No es más fácil hacer una reforma constitucional?

Con esta Asamblea Nacional es imposible; ella forma parte del problema. Sin embargo, en condiciones normales, sería lógico hacerlo a través de reforma constitucional; sin embargo, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, sería divertido ver a los actuales rectores del CNE pariendo para retardar el proceso de elección de dicha Asamblea, al Tribunal Supremo de Injusticia buscando argumentos para negar la convocatoria cuando aprobaron el adefesio de Maduro & Co, de la reciente inefable que no constituyó nada en absoluto. Mi queridísimo y respetado lector, debes admitir que al menos sería entretenido. No he escuchado a ningún candidato decir nada de esto que estoy poniendo sobre la mesa. Ojalá sirva de insumo a alguno de ellos. Por lo pronto a comprar maíz para cotufas y refresquito, porque quisiera que alguno de los candidatos dijera algo al respecto.

¿Y si las negociaciones en México logran unas elecciones generales?

Dios te oiga, pero no creo que eso esté en discusión en este momento.

