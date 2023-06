Alexander Colmenarez, el “Schwarzenegger de los buses” venezolano que vende accesorios de teléfono en Perú

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cuando el fisicoculturista venezolano Alexander Colmenarez camina por las calles, le gritan: ‘Hulk’ o ‘Arnold Schwarzenegger’. Y claro, su prominente musculatura no pasa desapercibida en los paraderos, y menos cuando vende accesorios de teléfonos, cables cargadores y audífonos auxiliares en los buses de servicio público. Este emprendedor vive en Perú desde hace cinco años y durante este tiempo ha sabido conquistar el corazón de una peruana y ganar la presea de Mister Perú wff categoría Hércules 2023.

Por: Trome

Colmenarez trabaja en los ómnibus de manera interdiaria, desde las 7 de la mañana hasta pasadas las diez de la noche, cubriendo la ruta desde el puente Alipio en San Juan de Miraflores hasta el Jockey Plaza en Javier Prado. Los otros días se desempeña como personal trainer e instructor de funcional en el gimnasio de su barrio, en Villa María del Triunfo.

“El trabajo es bien matado, pero hay que salir adelante. Lo bueno es que me han recibido con mucho cariño, por ahí no faltan las bromas y me llaman ‘Schwarzenegger’ u ‘hombre roca’; yo solo me río. Las mujeres suelen ser mis caseritas, aunque también los hombres me compran”, bromea este atleta.

