Benedetti se destapa: dice que los de la plata de la campaña de Petro en la costa “no eran emprendedores”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El exembajador ratificó que ayudó a conseguir 15.000 millones de pesos para la contienda, que en los charter que ha viajado también viajaban el hoy presidente en campaña y Laura Sarabia y habla de un episodio sobre consumo de “cocaína” que lo hizo pelear más con la ex jefa de gabinete.

Por semana.com

VICKY DÁVILA: ¿Quién puso la plata en la costa caribe para la campaña de Gustavo Petro en 2022?

ARMANDO BENEDETTI: No lo puedo decir

V.D.: ¿Por qué?

A.B.: Porque tengo que aclarar qué fue lo que pasó.

V.D.: ¿Pero quién puso la plata en la costa?

A.B.: Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos.

V.D.: ¿Pero qué cuentos?

A.B.: Eso la gente, de la gente con una plata.

V.D.: ¿Pero eran narcos?

A.B.: No sé.

V.D.: ¿Eran narcos o no? ¿Quiénes eran?

A.B.: No eran emprendedores…

V.D.: Según usted, Laura Sarabia le ofreció la Cancillería, el ministerio del Interior, manejar temas de paz y hasta ser el coordinador de las elecciones.

A.B.: Después de todo, ella me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no se que vaina”. Y yo le dije: ah qué bien…

V.D.: ¿Un problema de cocaína?

A.B.: La hijueputa diciendo que había un problema de cocaína…

V.D.: ¿Osea, que usted consumía cocaína?

A.B.: Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí.

V.D: ¿Osea, usted lo que le dice es: si yo tengo un problema de cocaína, supuestamente, el presidente lo tiene igual?

A.B.: No, yo no tengo un problema con él. Yo le dije: “si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro?

V.D.: ¿Y el otro es el presidente Petro?

A.B.: Ajá

V.D.: ¿Cuándo empieza la pelea con Laura Sarabia?

A.B.: La pelea empieza…

V.D.: Deme la fecha, por favor.

A.B.: La pelea empieza el 13 de mayo

V.D.: ¿Por qué?

A.B.: Porque Semana saca un tema sobre la mamá de ella, entonces yo le digo: mira me acabo de enterar, como al medio día. Ella me contesta: “eso es por estar aquí (en el cargo), los huracanes, usted sabe que mi mamá no hace un culo”. Entonces, yo le pongo: “acuérdate que aquí no solamente es ser inocente, sino la calidad de enemigos que tengas y tú te estas portando mal con la gente. Ya están haciendo fila para joderte”. Entonces ella me dice: “no, yo no me he portado mal con nadie y menos con usted”. Entonces, la coge conmigo. Ahí es cuando yo me emputo. Yo le digo: “Laura me haces el favor y me respetas hp, qué es lo que te pasa”. La grito. Yo ahí le escribo un mensaje a Petro, pero no metiéndome con ella, sino que le digo, “ven acá, ¿qué es lo que pasa?”. Yo a Petro nunca lo llamaba para eso, yo no soy ningún marica para ir a decirle eso. Primero, no me iba a creer y además, no iba a pasar nada.

