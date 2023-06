VIRAL: mujer fue captada EN VIDEO al dedicar una canción a su esposo y a su supuesto amante… ¡al mismo tiempo!

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Dicen que nada ni nadie se escapa del internet, por más que se intente tener privacidad, y esta fue la lección que se llevó una mujer mexicana, cuya infidelidad a su esposo quedó ventilada en redes sociales por un descuido.

Por El Tiempo

En video quedó grabado el momento cuando, en medio de una celebración, suena ‘Fuerte no soy’, canción del grupo ‘Intocable’ que ha sido reversionada por Reik, y ella decide dedicársela a su pareja cantando con sentimiento este verso:

“Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba

Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo

Pues sin ti no soy nada, oh, no

Si tú te vas me quedare muerto en vida, mi mundo se acabará

Será imposible para mi existir, sin tu amor, sin tu cara

Y arrepentido de todos mi errores, te suplico por favor

Que no me odies y que no abandones

Porque fuerte no soy”.

Lo que él no se imaginó fue que ella, al mismo tiempo, estaba grabando una nota de voz para un contacto que tenía guardado como ‘Pestañas’, con quien había pactado verse esa noche después de que el marido se fuera a dormir.

De hecho, le había escrito “Puedes pasar por mí, yo te aviso a qué hora. (…) Ya se está poniendo pedo (borracho), se va a dormir temprano”.

