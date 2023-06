Francisco Delgado: Una invitación a votar

Posteado en: Opinión

El viernes 26 de mayo son las elecciones en la UCV (si es que la Comisión Electoral no lo arruina todo). En estos días, lo habitual es que los candidatos hagan llamados públicos a que los electores asistan y voten “por las opciones de su preferencia”, pretendiendo con ello dar una imagen de desprendimiento o de altura moral. Me parece que más altura se demostraría si cada uno aclarara con precisión las razones más importantes por las cuales los electores deben favorecerlos. Y dado que soy elector y candidato a Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, voy a aplicarme mi propio consejo.

Primero, hay un grupo de profesores que ha dirigido la gestión de la universidad ininterrumpidamente desde hace más de diez años, y lo mismo ocurre en las Facultades, incluyendo la FCJP. Estas personas, muchas de ellas no electas, sino designadas a dedo por el Consejo Universitario, pretenden, por medio de algunos candidatos en las diferentes Facultades, seguir gobernando la universidad. No deberían continuar, ni siquiera indirectamente, en los puestos de liderazgo institucional, porque lo han hecho mal y el deterioro que les es imputable resulta más que evidente. Es necesario renovar, especialmente si queremos promover la transformación académica, administrativa y financiera, y el firme ejercicio de la autonomía. Aquí la escogencia es entre lo nuevo y aquello sobre lo que ya tenemos la certeza de que es nefasto y sólo puede empeorar.

Segundo, la universidad en general y la FCJP en particular, sufre una especie de enfermedad aletargante, un mal que consiste en que las autoridades no hacen nada y no quieren hacer nada, y parecieran estar felices con esa parálisis. Como dirían nuestras abuelas: “le piden permiso a un pie para mover el otro”, con la particularidad de que aquí, cuando, después de varios intentos, el agotado pie se mueve, lo hace en una dirección opuesta al del interés de la institución. La manifestación de esta enfermedad es una mezcla de resignación frente a los problemas y de incapacidad para resolverlos. Es necesario insuflarle a la universidad un espíritu orientado a salir de semejante letargo, tan parecido a la muerte. Hay que reanimar la vida de la institución, sacarla de ese rincón de pasividad inútil en el que se encuentra.

Tercero, la generación decanal que aún está ejerciendo esos cargos, y sus representantes en este proceso, herederos de su “legado”, no tienen idea de cómo afrontar los retos que el tiempo actual plantea a la Universidad Central de Venezuela. Acostumbrados a una universidad que ya no existe, no saben cómo manejar los nuevos escenarios. Su anticuado programa se reduce a rezar para que regresen “los viejos tiempos”, y hay que decir que esto es completamente irresponsable. La principal tarea del liderazgo es asegurar la permanencia de la universidad en la vida del país, y ello no se logrará si no estamos dispuestos a abordar con un enfoque innovador nuestros actuales problemas. Hay que desarrollar capacidades, ampliar y profundizar nuestras relaciones con la sociedad y con las instituciones, y generar con nuestro esfuerzo una parte significativa de los recursos económicos que necesitamos.

En fin, lo que le hace falta a la Universidad Central son líderes dispuestos a adoptar las ideas adecuadas al camino que tiene que recorrer en los próximos años. Es mucho lo que está en juego. No miremos atrás. Escojamos bien.