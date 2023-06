Inaudito: Cuestionan a un padre por festejarle un “humilde” cumpleaños a su hijo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un padre decidió celebrar el cumpleaños de su pequeño hijo de una manera íntima y austera: lo llevó a comer a McDonald’s y le compró un pequeño pastel. La emotiva escena, que ocurrió en China, generó debate en las redes sociales y opiniones contrapuestas.

Por: Clarín

“Hace unos días, alguien vio a un padre y un hijo en un restaurante de comida rápida. Se puso un pequeño pastel de frutillas sobre la mesa y se colocaron velas cuidadosamente sobre él. El hijo había juntado las manos, cerrado los ojos y pedido un deseo con las velas. El padre estaba sentado frente a él, tomando fotos de su hijo con un teléfono”, escribió el usuario que lo compartió.

“Fue una escena muy conmovedora, pero algunas personas hicieron comentarios y señalaron con el dedo, pensando que estaba muy mal celebrar un cumpleaños como este, llevando a tu hijo a comer comida rápida en su cumpleaños”, comentó un joven.

“El pastel es demasiado pequeño, no lo compre si no puede pagarlo. ¿En qué estás pensando, queriendo que él herede el mismo estilo de vida que tú?”. ” Si es tan difícil, no deberías haberlo tenido “, básicamente diciendo que el padre no debería tener hijos si no tenía dinero.

No obstante, muchos usuarios comenzaron a defender al hombre, asegurando que lo importante es que ambos estén felices y que él está haciendo todo lo posible dentro de lo que puede:

“Este padre vestido con sencillez está haciendo todo lo posible para darle a su hijo los mejores regalos dentro de sus posibilidades, entonces, ¿por qué criticarlo?”, lo defendió otro internauta.

