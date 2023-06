Microsoft pagará una multa de 20 millones de dólares por recopilación ilegal de datos de menores

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Federal Trade Comission (FTC) de Estados Unidos ha propuesto una multa contra Microsoft por recopilar datos de personas menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La autoridad considera que la compañía ha violado las normas Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños (conocida como “COPPA”, por sus siglas en inglés) en servicios de juego de Xbox.

elespanol.com

En una nota de prensa publicada por la FTC se explica que hasta finales de 2021 no se solicitaba permiso de los padres a la hora de crear una cuenta de Xbox para menores de 13 años. Aun así, se le pedía al usuario menor de edad que proporcionase datos personales y que aceptase voluntariamente si deseaba recibir o no información comercial de Microsoft. Esa información se podía compartir con otros usuarios o terceros, y permanece en posesión de la compañía incluso aunque la cuenta no se haya terminado de configurar.

Proposed order will require Microsoft to bolster protections for children; makes clear that avatars generated from kids’ image and biometric and health data are protected under the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) /2

— FTC (@FTC) June 5, 2023