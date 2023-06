Novio se volvió VIRAL por lo que hizo al terminar la ceremonia de su boda (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Todo aquel que sí está convencido en querer dar el siguiente paso en su relación, no puede negar que uno de los días más importantes en su vida será el día en que celebre su boda, en donde no habrá nada más importante que él o ella y sus parejas.

Por: El Diario NY

Sin embargo, pareciera que no todos piensan así. Para muestra de ello tenemos un video que se volvió viral en TikTok y en otras redes sociales, en donde se muestra a un novio, cuya actitud deja mucho qué desear, pues tuvo un comportamiento inesperado minutos después de haber celebrado su casamiento.

En el video subido a TikTok por la usuaria @CynthiaUmunze se puede ver a una pareja de recién casados, saliendo de una iglesia en donde habrían realizado sus votos matrimoniales, en donde el novio se puede ver, claramente, poco entusiasmado, caminando por el pasillo de la mano de su ahora esposa, mientras que con la otra va revisando su teléfono celular.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT

— Mahuntsu (@Mahuntsu) June 2, 2023