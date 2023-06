“Vicky, ya cállese la boca”: así se desespera Armando Benedetti en la entrevista y pide no responder más preguntas

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Armando Benedetti habló con SEMANA de frente sobre lo que está viviendo. El líder político, conocido por ser un hombre eufórico y dicharachero, hoy se siente acorralado. Así se lo dijo varias veces a Laura Sarabia en los mensajes de audio que le mandaba. “Yo soy tigre, que sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, le dijo.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Ese tigre se quedó sin salida el viernes pasado cuando el presidente Gustavo Petro anunció el país que lo retiraba de su cargo. Desde ahí ha mandado mensajes en sentidos muy opuestos. Tras borrar todo lo que había trinado este lunes, al final del día publicó: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Estros dos mensajes muestran que algo le está pasando a Armando Benedetti. ¿Amenazas, presiones, lo están poniendo contra la pared? La Fiscalía debe protegerlo a él y a su familia. Es evidente que la versión más creíble de Benedetti es la de los audios. En ellos estaba dolido y… pic.twitter.com/Q140lUgAYU — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 6, 2023

En su entrevista con SEMANA, Benedetti prefirió dejar de contestar preguntas. Uno de los temas más relevantes del escándalo es si entraron 15.000 millones de pesos no registrados a la campaña, tal como parecía por la conversación que él tiene con Laura. Tras la rabia de haber sido dejado “tirado” esperando en una oficina en Palacio de Nariño, Benedetti le reclamó a Laura Sarabia:

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dijo.

¿De dónde saca el número de 15.000 millones de pesos?, le pregunta Vicky Dávila. “Bueno, porque el gerente…, alguna persona me ha dicho”. La directora de SEMANA le contrapregunta: “Nicolás Petro, ¿qué?”. “No, ya no vamos a hablar más, Vicky, ya se acabó la entrevista”, le responde.

Pero hay una pregunta que lo saca de quicio: “Espérese un momentico, dígame una cosa: ¿los narcos dieron plata para Petro?” “Vicky, ya cállese la boca…”, le dice. Ella lo interrumpe: “Dígame”. Y él repite: “que se calle la boca”.

