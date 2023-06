Turista ruso fue devorado por un tiburón en Egipto y las imágenes son terroríficas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los veraneantes del famoso balneario egipcio de Hurghada vivieron un suceso espeluznante cuando un hombre fue devorado por un tiburón a escasos metros de una animada playa. El trágico suceso tuvo lugar a orillas del hotel Dream Beach, y fuentes noticiosas rusas comprobaron que la víctima era de nacionalidad rusa.

Por: El Tiempo Latino

Viktor Voropayev, cónsul general de Rusia en Hurghada, informó a la agencia de noticias TASS de que el ataque mortal se produjo el jueves. Afirmó que “un ruso pereció debido al asalto de un tiburón” e identificó a la víctima como “V. Popov”, de 23 años.

Voropayev añadió que Popov no era un visitante, sino que llevaba varios meses viviendo en Egipto. Los medios de comunicación rusos han nombrado a la víctima como Vladimir Popov.

Los espectadores grabaron imágenes estremecedoras del suceso, en las que se ve a los empleados del hotel gritando a los bañistas que evacuen el agua cuando se acerca la aleta del tiburón.

