Donald Trump y la peculiar característica que muy pocos conocen

La personalidad suele ser uno de los principales aspectos a tomar en cuenta cuando se está conociendo a una persona, o también para encasillarla dentro de una variedad de cualidades y defectos a los cuales todos los individuos están expuestos, así lo reseñó la REVISTA SEMANA.

Las figuras públicas suelen ser medidas por su manera de ser, lo que significa que las cualidades deben resaltar más que los ‘desperfectos’ y los actores, cantantes y políticos lo saben muy bien, por lo que el asesor de imagen al que contratan debe tener todos estos detalles en cuenta.

Aun así, a pesar de los clubes de fans y de la publicidad que tenga un famoso o alguna persona reconocida, siempre hay cosas que no se ven a simple vista, pasan desapercibidas o simplemente no se comparten, y así, en el momento donde se hace pública, esa característica no revelada, causa gran asombro en la sociedad, para bien o para mal. Y un expresidente de Estados Unidos ha guardado una muy bien.

Donald Trump, empresario y político estadounidense, quien ha sido una de las figuras de negocios más relevantes de los últimos años, quien en su haber ha tenido la presidencia desde la Organización de Miss Universo hasta la de Estados Unidos, se le considera una de las personas más representativas en la política mundial, tanto por sus excentricidades como por su manera de pensar.

Aun así, con todo lo bueno y lo malo que puede tener, existe una característica que podría mejorar su imagen, y de la cual casi no habla: Donald Trump no consume alcohol y tampoco fuma.

A pesar de que en el imaginario colectivo se perciba que las personas millonarias y con gran poder tienen afinidad con gustos básicos como el alcohol y el tabaco, en el caso de Trump no se evidencia.

¿Por qué Trump no toma ni fuma?

La causa es más moral que económica. Aunque existen licores muy caros, por los cuales Trump podría pagar, no es por tacañería ni alguna razón de dinero.

Trump tomó la decisión de no beber alcohol debido a una pérdida familiar. Su hermano mayor, Fred, tenía toda una vida por delante; sin embargo, el alcoholismo hizo de las suyas, lo que le provocó la muerte a los 43 años.

Desde ese instante, Donald Trump decidió no probar una gota más de alcohol. En su momento, el empresario precisó: “Él tenía un problema con el alcohol y me decía: no bebas, no bebas”.

