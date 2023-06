Imágenes impactantes: Una horda de peces muertos cubre la costa del golfo de Texas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Miles de peces muertos aparecieron en una playa de la costa del golfo de Texas, cubriendo la costa con cadáveres putrefactos, según muestran fotos impactantes.

Por New York Post

La horda de peces Menhaden en descomposición se encontró el viernes en Bryan Beach, cerca de la desembocadura del río Brazos, a unas pocas millas de la costa del parque del condado de Quintana Beach en el condado de Brazoria, dijeron funcionarios locales.

La matanza masiva fue “causada por un evento de bajo nivel de oxígeno disuelto”, provocado por agua tibia, que no puede contener tanto oxígeno como el agua fría, dijeron en un comunicado el Equipo de Muertes y Derrames de Parques y Vida Silvestre de Texas y los funcionarios del parque.

“Cuando la temperatura del agua sube por encima de los 70 grados Fahrenheit, se vuelve difícil para la lacha recibir suficiente oxígeno para sobrevivir”, explicaron los funcionarios del parque en una publicación de Facebook. “Las aguas poco profundas se calientan más rápido, por lo que si un banco de lachas queda atrapado en las aguas poco profundas cuando el agua comienza a calentarse, los peces comenzarán a sufrir hipoxia”.

Officials warned of misinformation and said that the fish were not killed by a chemical release pic.twitter.com/QJS12Yhweu

— The Mirror (@DailyMirror) June 12, 2023