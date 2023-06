Reprimen protesta de sidoristas en Ciudad Guayana que exigen liberación de trabajadores detenidos por Dgcim

La ruta estaba coordinada. Se encontrarían en la parada de Sierra Parima en Puerto Ordaz y desde ahí caminarían hasta el portón I de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Alfredo Maneiro. Sabían que llegar no sería fácil. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía del Estado Bolívar (PEB), estarían en todo el camino.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

Al llegar al portón I, consiguieron el primer obstáculo. Un piquete de la PNB y la PEB que trataban de impedir el ingreso del grupo de trabajadores a la empresa. Tras un forcejeo, ingresaron, pero les esperaban dos piquetes más: uno de la PNB y, a menos de 100 metros, otro de la GNB.

Llegaron hasta ese punto. Igual levantando la voz por los trabajadores de planta de Pellas en Sidor, quienes están de brazos caídos desde el lunes 5 de junio.

El 10 de junio debieron ir los bomberos “al rescate de un compañero deshidratado al no contar con suministro de agua, ni comida en las instalaciones de manejo de materiales”, señaló un trabajador, quien también añadió que les cortaron la energía eléctrica.

“Los han ido aislando. No dejan que les llevemos comida, tampoco bebidas. La señal allá es muy mala y si les cortaron la luz, comunicarse con ellos es más difícil”, añadió el trabajador de la siderúrgica.

Detenidos

Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron este domingo 11 de junio a Leonardo Azócar, secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), Daniel Romero y Juan Cabrera, ambos voceros de la clase obrera.

A través de su cuenta en Twitter, la hija de Azocar pidió la liberación de su padre. “Mi papá fue detenido por protestar y defender sus derechos y el de todos los trabajadores de su empresa, por obtener un salario justo y que todo mejore”.

“No he visto a mi papá desde anoche, no sé en dónde se encuentra, no he sabido nada de él desde entonces y que desesperación tan grande estamos pasando mi familia y yo en este momento. Yo sé que todo va a salir con el favor de Dios, porque mi papá es un hombre valiente”, sumó la hija del dirigente sindical.

Lucha salarial

Ruber Bolívar, trabajador de Sidor, expresó desde el portón I: “Estamos denunciando este atropello de las autoridades regionales en el estado Bolívar. Fuimos agredidos por un piquete de la policía, GNB y PNB, acá en las instalaciones de Sidor”.

“Todos somos trabajadores sidorista y lo único que estamos pidiendo son reclamos legales y contractuales. Nosotros no somos ningunos delincuentes y venimos caminando en una marcha pacífica exigiendo el reingreso de los trabajadores a planta y nuestros trabajadores que fueron detenidos injustificadamente”, sumó Bolívar.

El trabajador también le exigió “al presidente Nicolás Maduro que se pronuncie, que los trabajadores de Guayana hoy estamos siendo amedrentados por la fuerza de represión del estado Bolívar a través de su gobernador Ángel Marcano”.

Restricciones

Por su parte, Yuxcil Martínez, trabajador de Sidor con más de 16 años de servicio, aseveró que “en estos momentos hemos venido todos los trabajadores de las empresas básicas unificados en un solo músculo para apoyar a nuestros compañeros de planta de Pellas, que le están siendo violentados sus derechos humanos, no les están dando comida, no les están dando agua, les quitaron el suministro de luz por ellos protestar en contra de la injusticia que hay en nuestro país, laborales, sociales y de los derechos humanos que están siendo violentados”.

“Queremos hacer público de que la empresa no está produciendo, no por causa de los trabajadores, sino por falta de inversión y la mala administración que tiene los que dirigen las empresas de Guayana”, señaló.

De igual forma, el trabajador habló de poner tres puntos de honor: “En esta situación que estamos presentando y por la que estamos levantando la voz, que es la liberación de los compañeros detenidos, respeto a nuestras contrataciones colectivas de nuestras empresas básicas y exigimos el reintegro a nuestros puestos de trabajo a todos los trabajadores que fueron desactivados en pandemia y los que hemos sido amedrentados injustamente por ellos, como en mi caso medida cautelar y notificación de despido por levantar la voz el 9 de enero”.

Despidos

El dirigente sindical César Soto advirtió que “han sacado gente a placer de la empresa, con todo el poder que tienen del Estado, porque el Estado autoriza esto. No podemos estar tapando el sol con un dedo. Nosotros queremos dejar claro, este plan programado que traen desde hace mucho tiempo, cada día lo están concretando más y están acabando con la familia de los trabajadores y sus hijos”

“Están acabando con todo el bienestar social, están acabando con el parque industrial del país. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos malandros, los delincuentes supuestamente el mismo Gobierno los descubrió (…), pero no hemos visto tampoco que les han dictado una sentencia. Entonces los trabajadores reclamamos un derecho por conquistas históricas. Si nos van a reprimir, está claro el comportamiento del Estado venezolano”, recalcó.