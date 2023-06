Futbolista Argentino denunciado en redes por su novia: lo acusa de violencia física, mental y económica

Posteado en: Deportes, Titulares

La joven, llamada Ludmila Isabella, lo expuso con un fuerte mensaje y fotos de una supuesta agresión física. Asegura que la amenazó de muerte y que la Justicia aún no actuó.

La mujer de Lautaro Acosta, jugador de Lanús, lo acusó de violencia de género en redes sociales y señaló que “vive un infierno”. La joven, llamada Ludmila Isabella, señaló que sufre “violencia psicológica, física y económica” y que pese a que hizo la denuncia en la Justicia de Lomas de Zamora el 8 de junio, aún no hay una medida que impida que el futbolista tenga contacto con su pareja.

En un extenso descargo, la joven dio detalles brutales sobre la convivencia con el jugador e indicó que tiene “miedo por mi vida y la de mi hijo”. “Siempre creí en que el iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo”, indicó.

El relato tiene momentos muy angustiantes que ella describe en varias líneas: “A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba”.

La novia de Lautaro Acosta mostró en redes sociales las cicatrices que le quedaron después de los golpes de Lautaro Acosta. (Instagram Ludmila Isabella)

La parte más impactante de la acusación en redes es la que Ludmila admite que tiene miedo por su vida: “El día a día también fue una tortura, todo lo que yo hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa, y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mi y a mi familia”.

Por último señaló que sufre por la impunidad que tiene: “Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más”.

La joven señaló también que no es la primera vez que denuncia al futbolista en la Justicia. Ya lo hizo en 2019, pero luego siguieron juntos.

