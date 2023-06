El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hay cosas que no vienen solas, se ganan. Esta semana viene todo h con todo. Personas que ocupan puestos de autoridad confían y apuestan por ti. Eres respetado y estás capacitado para tomar decisiones que sólo un líder podría tomar. Asumes nuevas responsabilidades y aceptas el reto de lo nuevo.

Tauro

Necesitas un descanso y es justo lo qué harás: descansar. Cada día, desde que te levantas das lo máximo de ti mismo, pero hoy no tienes deseos y estás en tu derecho. Por un día que te detengas no pasará nada. Te aconsejamos dejar todo listo durante la mañana, hacer un par de llamadas y enviar un par de mensajes o emails y luego tu centro serás tú.

Géminis

Vive. Libera tus sentimientos y vive lo que quieras vivir. Hazlo a tu ritmo, a tu manera, con lo que te haga feliz. El concepto de felicidad es algo muy personal, cada uno la experimenta de acuerdo a lo que desean de la vida, para unos lo es estar en tener pareja, para otros viajar y para otros, tener éxito laboral. Para ti lo es ser libre y hacer lo que te provoque.

Cáncer

Hoy tu nivel de concentración es elevado y puedes hacer varias cosas a la vez, y lo más importante, puedes hacerlas bien. Eres más objetivo y resuelves cada problema que se presenta en el momento justo y necesario. Eres tan capaz que aún con tus cargas diarias, también puedes ayudar a otros a solucionar sus conflictos. Hoy das y das.

Leo

Levantas muros a tu alrededor y es que no quieres sufrir. Has manejado las cosas de la mejor manera, pero no puedes hacer mas. Como todos, tienes limitaciones y después de emplear todas las herramientas con las que contabas, no sabes que más hacer. Por otro lado, hoy se destapan ciertas verdades, pero no es un día propicio para hablar, porque podrías decir más de lo que te conviene. Mantener silencio será la mejor decisión.

Virgo

Estás en una encrucijada. Necesitas tomar una decisión, pero la pospones una y otra vez y es que estás consciente de que cuando la tomes habrán cambios tan definitivos, que nada volverá a ser igual. No sólo tú saldrás afectado, también lo serán los demás. Pero ¿que puedes hacer? Darle más y más largas a algo que tarde o temprano igual sucederá. Es mejor hacerlo ahora, cerrar capítulos y abrir otros, dispuesto a hacerlo mejor.

Libra

Durante mucho tiempo has dejado que las cosas simplemente pasen. Atado a una rutina, que si bien te encanta, no te conduce adonde quieres estar. Trabajas mucho, pero no lo haces en tus verdaderos sueños. Alcanzarlosxx está allí, a la vuelta de la esquina, requiere tiempo y esfuerzo, pero si te organizas lo tendrás de sobra. Vamos Libra, hay mucho por hacer.

Escorpio

Ha llegado el momento que tanto has esperado. Se abren puertas en pro de un sueño que has albergado desde hace mucho tiempo. Sueño en el que has trabajado duramente, te has esforzado y hasta sacrificado y ahora que es parte de ti debes mantener la misma marcha. Continuar con firmeza, seguro de qué hay mucho más por lograr. Si tú no confías en ti ¿quien lo hará?

Sagitario

Hay tantas cosas que te preocupan, que si el trabajo, que si el dinero, que si las relaciones personales. Es tanto lo que tienes en la cabeza, que te olvidas de ti. Hoy necesitas centrarte y enfocarte en ti. Si algo o alguien no te hace feliz, córtalo. Si algo de ti mismo no te satisface, cámbialo. Si tienes mucho, pero quieres más, adelante. Lo que sea, porque tú eres el ser más importante de tu vida, el único que te acompañará hasta el último suspiro.

Capricornio

Producir dinero es lo más importante para ti hoy, el resto puede esperar. Surgen ideas creativas de cómo incrementar tus arcas, y en algunas no te das a basto, porque aún cuando no quieras que sea así, necesitas a otros para alcanzar tu meta. Se considerado, respetuoso e inclusivo, has que lo que tengan que hacer lo motive un deseo real.

Acuario

No tengas miedo de vivir. No te escondas, ni evadas. Lo qué hay es lo qué hay y si quieres algo diferente no caerá del cielo. Tienes que buscarlo, trabajarlo, construirlo y luego, cuando sea un hecho, mantenerlo en el mismo nivel o lo que es mejor, que esté en ascenso permanente. No tiene cien manos, pero las necesitas y allí es cuando entran otras personas. En la unión está la fuerza y entre más sean, más éxito habrá.

Piscis

¡Cuidado! podrías verte envuelto en situaciones que nada tienen que ver contigo. De la noche a la mañana, y sin darte cuenta, todo se volvió un caos y ahora no sabes manejarlo y mucho menos sabes cómo salir de este enredo. El primer paso es encontrar la raíz y trabajar en ella. Matar la cabeza por la culebra, como dice el dicho, porque si lo haces por la mitad, se volverá a reproducir y será el cuento de nunca acabar.