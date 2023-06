El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Dar un voto de confianza a quien te ha traicionado en el pasado puede ser un arma de doble filo. Antes de dar cualquier paso, evalúa que tanto se lo merece y si vale la pena correr el riesgo. Ten presente que el que la hace una, la hace dos o tres. Al final, tú decides.

Tauro

Las experiencias son para aprender y para no cometer los mismos errores. Si caes una y otra vez es porque no estás evolucionando como ser humano. Abre los ojos y aplica lo aprendido en todo lo que hagas, toma decisiones con madurez, basado en lo real y no en lo que quieres que sea.

Géminis

Te encuentras en una encrucijada y no sabes si continuar por el mismo camino o tomar uno nuevo. Hay varias opciones sobre la mesa, evalúa cuál te conviene y cuál puedes adaptar a tu vida, pero sobre todo cuál es sostenible a través del tiempo. No romantices la situación, hazlo con la cabeza y no con el corazón.

Cáncer

Pierdes el control y aunque no es lo que deseas, permites que otros manejen ciertas situaciones a su manera. Confiar y delegar no es nada fácil, pero no tienes otra opción. Así que, tranquilo, que esta vez, funcionará.

Leo

Si tanto tú como tu pareja quieren imponer sus ideas y controlar al otro están traspasando límites que pueden provocar que tambalee la relación. Relájate y túrnense la batuta, o lo que es mejor, lleguen a acuerdos y que sea mitad y mitad, como harían un buen equipo.

Virgo

No siempre necesitas un plan, a veces debes soltar, confiar y simplemente vivir. Hoy es uno de esos días en que nada sale como querías, pero que al final todo sale bien. Surgen situaciones repentinas y un tanto inverosímiles con las que puedes lidiar, pero con lo que no puedes hacerlo, es con la grosería y la prepotencia, el que se porte mal, simplemente ignóralo.

Libra

Solo porque no lo haz logrado, no significa que no llegaras. Te quedas paralizado y te empeñas en buscar culpables, cuando en realidad el único responsable eres tú. Entiende también que las cosas no suceden cuando queremos, sino cuando tienen que suceder.

Escorpio

No hay justificación para romper las reglas. Si estás cansado o aburrido de una relación, conversarlo con la o las personas involucradas y no elijas hacer lo que te dé la gana, no sólo podrías herir a alguien más, también tú podrías salir lastimado. Además, puede que estés viendo las cosas desde una perspectiva equivocada.

Sagitario

Aunque las circunstancias no están cien por ciento a tu favor, tampoco están en tu contra. Todo pasa y sabrás reconocer el momento ideal para dar el siguiente paso. Por ahora enfócate en lo que si puedes manejar, pon todo en orden y prepárate, porque pronto estarás tan ocupado que no tendrás tiempo para nada.

Capricornio

Quédate con quien te de paz, con quien te escuche y te apoye, aún en tus locuras. Con quien te acompañe en este breve viaje llamado vida, con la alegría de tenerte a su lado y dispuesto a ser un equipo vencedor. Mereces lo mejor y tienes la suficiente madurez para diferenciar quién suma y quien no a tu vida.

Acuario

Sino ves lo que vales atraerás personas que tampoco lo notarán y mucho menos lo valorarán.

El amor debe comenzar con el que te tienes a ti mismo, porque en la medida que te ames, los demás también lo harán. A partir de hoy cada vez que te veas al espejo, ve lo maravilloso que hay en ti, abrázate y piensa que eres y serás la única persona que te acompañará cada minuto de tu vida, hasta tu ultimo suspiro.,

Piscis

Te liberas de ataduras mentales y estás dispuesto a apostar por lo que crees. Puede que al principio sea un tanto pesado, y es que salir de la zona de confort no es tan fácil como se dice, pero si se puede hacer, como casi todo en la vida es una decisión. Tus límites terminan cuando dejas de creer en ellos, tu libertad te permite moverte hacia adonde quieres ir y tu voluntad define hasta adonde llegarás.