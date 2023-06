Macron fue grabado bebiéndose una cerveza a “fondo blanco” y se armó un escándalo en Francia (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Polémica en Francia luego que el presidente del país, Emmanuel Macron, se bebiera una cerveza a “fondo blanco” con los jugadores del equipo de rugby de Toulouse durante la celebración del título nacional conseguido el pasado fin de semana.

El video fue difundido tanto en redes sociales como en televisión nacional y se muestra al mandatario recibiendo una botella de Corona en el vestuario del Toulouse tras la final celebrada el sábado en el Stade de France de Saint-Denis.

Tras ser instado a bebérsela de un trago, el mandatario centrista vacía la botella en 17 segundos entre aplausos y gritos del cuerpo técnico y los jugadores del Toulouse.

“La masculinidad tóxica en el liderazgo político en una imagen“, criticó en Twitter la diputada ecologista Sandrine Rousseau.

El diputado oficialista Jean-René Cazeneuve defendió no obstante que se trata simplemente de un “presidente compartiendo la alegría de 23 jugadores y participando en sus tradiciones”.

Macron demonstrates drinking ability

The President of France gulped down a bottle of beer after Toulouse won the rugby championship. pic.twitter.com/XluWJcdn16

— Sprinter (@Sprinter99880) June 18, 2023