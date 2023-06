El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se cruzarán en tu camino personas que querrán controlar todo lo que haces. Critican, juzgan y hasta condenan. Si les prestas más atención de la que merecen, tu autoestima quedará destruida y perderás el control sobre tus decisiones, porque e la basaras en sus miedos y limitaciones y no en los tuyos. Ponles un freno y hazlo con respeto.

Tauro

¿Destino o decisiones? Hay ciertas situaciones que nos toca vivir, ya sea para adquirir experiencia o lo que sea en lo que creas, pero otras, de hecho la mayoría, son consecuencias de nuestras decisiones. Nos negamos a aceptarlo, pero es la más cruda realidad: estamos justo adonde hemos decidido estar y estaremos adonde decidamos estar. La próxima ve piensa bien que harás.

Géminis

A partir de ahora tus intereses profesionales serán distintos. Creas nuevas metas, pequeñas pero importantes. Los cambios pueden ser tan significativos que ya nada será igual, pero antes de continuar necesitas adaptarte al cambio y activar esa parte de ti que se encuentra adormecida.

Cáncer

Hay ciertas dificultades para congeniar con quienes te rodean; dices A y algunos entienden B y viceversa. Cada uno se inclina en pro de su propio beneficio y al final todos podrían resultar perjudicados. Para superar esta etapa deben poner un poco más de su parte y dejar de lado el egoísmo. Escuchar, prestar atención y abrir la mente son las claves.

Leo

Surgen obstáculos que te hacen perder el entusiasmo. Haces las cosas solo por hacerlas y aunque salen bien, no te satisfacen completamente. Superarás esta prueba sólo si mantienes la misma energía y empuje del principio. ¿Cómo recuperarla? Piensa que te motivo a dar el primer paso.

Virgo

No te preocupa demasiado tu vida amorosa hoy. Todo marcha de lo más normal y estás decidido a que continúe así. Pones de tu parte y motivas a tu pareja a que lo haga igual. No hay deseo de control de ninguno de los dos, al contrario sólo entienden que el respeto hacia el otro es lo que los ayudará a llevar una buena relación.

Libra

Toma decisiones concretas, sin posponer ni dejar en manos de otros lo que solo a ti te corresponde. Es un día intenso en que tiendes a actuar por impulso y a alimentar falsas expectativas relacionadas con tu futuro. Se claro y directo y actúa solo si estás seguro.

Escorpio

Te quitas el velo de los ojos y te enfrentas con la realidad. Puede que no te guste mucho hacerlo, pero lo que ahora ves es lo qué hay. No puedes ni debes luchar contra la corriente, porque igualmente la realidad te alcanzará y es mejor enfrentarla ahora que más adelante. Déjate llevar, puede que al final lo que sucederá no esté tan mal. Relájate y cierra este capítulo de una vez.

Sagitario

Estás en el medio de dos caminos, pero ambos te conducirán a un mismo lugar y no sabes que hacer. Hay uno con un trayecto más fácil de transitar que el otro. La clave no es sólo adonde llegues, sino que tan fracturado lo hagas. ¿Nuestro consejo? Elige con la cabeza, no con el corazón, pero sobretodo, ten presente que una vez que arrugas una hoja de papel nunca volverá a ser igual.

Capricornio

Te encuentras al final del camino y te sientes un tanto acorralado, pero si te fijas bien hay dos opciones y puedes elegir la que más te guste o convenga. Es posible que tengas que aceptar alguno que otro sacrificio, pero si lo manejas bien, todo volverá a la normalidad o incluso, quizá crearas una nueva normalidad.

Acuario

Trabajas con seriedad, honradez y constancia. Brillas y te ganas la confianza de quienes te rodean y al fin alcanza ese prestigio y reconocimiento que tanto ansiabas. Hoy mas que nunca es el momento ideal para solicitar aumentos, ascensos o iniciar algún negocio.

Piscis

Expones tus ideas sin dudas ni miedos, consciente de que está en juego tu futuro. Ya no quieres ni puedes ocultarte más, vas tras tus metas aún cuando implique dejar atrás lo que es cómodo. Entiendes que a pesar de tener paz y tranquilidad con el mundo que has creado hay otro mucho mejor que puedes conquistar.