La polémica reflexión de la ex pareja de Dani Alves después que el brasileño habló desde la cárcel

Cinco meses después de su detención, Dani Alves dio su primera entrevista desde prisión y las declaraciones, en las que negó haber abusado sexualmente de una joven en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, recorrieron el mundo.

En la misma conversación, que mantuvo con la periodista de La Vanguardia Mayka Navarro, también hizo referencia a su todavía esposa Joana Sanz, sobre quien aseguró que es a la única persona que debe pedirle perdón: “La ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio”.

Tras sus palabras, la modelo española volvió a aparecer en el foco de los medios pese a su intención de alejarse y, recientemente, decidió pronunciarse en sus redes sociales para acabar con los rumores y las mentiras.

“Quiero hablar una cosa, estoy muy cansada. Yo no he dicho que no me importe más Daniel. No he dicho que quiera alejarme de él. Nada más he dicho que no me importa lo que digan los medios de comunicación”, remarcó.

Es que después de la nueva aparición de Dani Alves, la periodista de El Programa de Ana Rosa, Leticia Requejo, comentó que Joana estaba muy disgustada de volver a estar en el centro de la escena mediática y aseguró que le dijo: “Yo no quiero saber nada de Dani Alves. Paso totalmente, que Dani haga, deshaga y hable lo que le apetezca”.

