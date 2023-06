Joven empresario tiene una dura enfermedad y le dejó toda su herencia a Neymar: el insólito motivo

Posteado en: Deportes, Titulares

El hombre, de apenas 30 años, dio los motivos de la decisión que ya es oficial y dejó expresa en un testamento para el caso de que no pueda superar el cuadro que atraviesa.

Por tn.com

Neymar volvió a ser noticia, pero no por decisión propia. En esta ocasión, el delantero del PSG apareció en las noticias porque un hombre de 30 años confesó haberle dejado todos sus bienes en un testamento y hasta mostró un documento que lo certifica.

Según el portal Metrópoles, el empresario brasileño, que es soltero y no tiene hijos, reveló que tiene problemas de salud y que tomó esta determinación por el aprecio que le tiene al futbolista. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, detalló.

En ese sentido, el fanático de Ney tuvo ese gesto con el jugador de la Selección de Brasil a conciencia. “Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, finalizó.

El testamento del hombre que le dejó sus bienes a Neymar

Un hombre le dejó todos sus bienes al brasileño. (Foto: Redes)