¿Fin al misterio? Desarrolladores de videojuegos admiten una insólita verdad sobre las barras de carga

Las barras de carga en los videojuegos siempre han sido un elemento común que informa a los jugadores sobre el tiempo restante para que un título esté instalado en su dispositivo o listo para jugar. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido teorías y especulaciones entre los aficionados de los videojuegos de que estas barras de carga no reflejan con precisión el progreso real, deteniéndose en momentos específicos y luego completándose inesperadamente. Ahora, un grupo de desarrolladores independientes ha revelado que estas sospechas son ciertas y que existen barras de carga falsas en los videojuegos.

Todo comenzó con un comentario en tono de broma del comediante británico Alasdair Beckett-King en su cuenta de Twitter. Beckett-King mencionó que los desarrolladores de juegos deberían inventar una barra de carga que se mueva a una velocidad uniforme y refleje con precisión el tiempo que llevará cargar un juego. Esta declaración desencadenó una discusión entre los desarrolladores de videojuegos, quienes admitieron que las barras de carga falsas son comunes en la industria.

Game developers need to invent a loading bar that moves at an even speed, reflecting the amount of time a game will take to load. Once that's done, they can start working on graphics, jumping etc. — Alasdair Beckett-King (@MisterABK) June 28, 2023

Raúl Rubio Munárriz, del estudio Tequila Works, creador de juegos como ‘Sexy Brutale’ y ‘Song of Nunu: A League of Legends Story’, admitió: “Nunca he trabajado en un juego que no tuviera una barra de carga falsa. Las reales provocan ansiedad”. Esto sugiere que las barras de carga reales, que reflejan con precisión el progreso de la instalación o carga del juego, pueden generar estrés o impaciencia en los jugadores.

I have never worked in a game that didn’t sport a fake loading bar. Real ones induce anxiety. Maybe that’s why I dislike’em so much & always push for smooth streaming or, when reality punches you in the face, a splash screen with an ouroboros-like (usually rotating) loading icon. — ?Raúl Rubio Munárriz (@don_raul) June 29, 2023

Rami Ismail, un exmiembro del estudio Vlambeer, también confirmó esta práctica: “He trabajado en proyectos en los que falsificamos barras de carga, extendimos los tiempos de carga o hicimos que se movieran artificialmente a velocidades desiguales”. Ismail añadió que no cree que haya codificado una barra de carga correcta y directa en su experiencia como desarrollador de videojuegos.

You might think Mike's joking, but he's not. I've worked on projects where we faked loading bars, extended loading times, or artificially made loading bars move at uneven speeds. Don't think I've ever coded a straight-up correct loading bar. https://t.co/lSci8HkQJ8 — Rami Ismail (????) (@tha_rami) June 29, 2023

Incluso un antiguo desarrollador de los populares juegos ‘Age of Empires’ y ‘World of Warcraft’, Greg Street, reveló su enfoque para las secuencias de carga en los mapas aleatorios de ‘Age of Empires’. Street admitió que simplemente escribía comandos a la barra de carga, indicando cuándo debía moverse al 20% o a otras posiciones específicas.

The loading bars in the Age of Empires random maps were me writing “now move to 20%” at what felt like appropriate lines of script — Greg Street (@Ghostcrawler) June 29, 2023

Estas revelaciones de los desarrolladores independientes han generado un debate entre los jugadores sobre la honestidad y la transparencia en la industria de los videojuegos. Si bien las barras de carga falsas pueden servir como un diseño para satisfacer psicológicamente a los usuarios, algunos jugadores se sienten engañados al descubrir que estas barras de carga no reflejan de manera precisa el progreso real del juego.

