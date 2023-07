Delsa Solórzano desde Yaracuy: Aquí no hay nadie que pueda estar por encima de los intereses de Venezuela

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Primarias, Regiones

“El que no entienda que estando solo no puede competir contra el dictador, no sabe lo que está enfrentando”, reiteró este domingo Delsa Solórzano, desde la ciudad de San Felipe en el estado Yaracuy.

La candidata de Encuentro Ciudadano a la primaria opositora, agregó que el que no comprenda la dificultad que enfrenta el país es porque “ha estado encerrado en su casa y no ha salido a hablar con la gente. No tiene la menor idea de lo que es enfrentar una dictadura”.

“Esa es la diferencia entre los que se han dedicado a hablar pistoladas y los que nos hemos dedicado a estar en la calle durante los últimos 20 años”, agregó durante una reunión de trabando con representantes de los cientos de Núcleos Ciudadanos del partido en la capital yaracuyana.

Solórzano reiteró su disposición a trabajar por la articulación de todas las fuerzas políticas democráticas. “Aquí no hay nadie que esté por encima de los intereses de Venezuela”.

“A mi no me van a escuchar atacando a los demás candidatos. Sí me verán llamando el 23 de octubre, luego de ganar la primaria, al resto de los candidatos para armar un comando sólido para derrotar al chavo madurismo en 2024”, dijo.

Destacó el valor de cada ciudadano del país, sin importar al partido político que pertenezca o al candidato que apoye, “necesitamos de todas y cada una de esas voluntades para enfrentar y derrotar al régimen”.

Solórzano retomó este domingo su gira por el país, tras permanecer dos semanas en recuperación al sufrir un delicado cuadro de salud.