Acusan a Bank of America de abrir cuentas falsas y cobrar comisiones basura ilegales

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Los reguladores federales acusaron este martes a Bank of America de perjudicar a los clientes mediante el doble cobro de comisiones, la retención de recompensas de tarjetas de crédito y la apertura de cuentas falsas.

Por CNN

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ordenó a Bank of America a pagar más de US$ 100 millones a los clientes y US$ 90 millones en penalizaciones. La Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) también ordenó a Bank of America pagar US$ 60 millones en multas.

Algunas de las acusaciones recuerdan al escándalo de Wells Fargo de la década pasada, que supuso la apertura de millones de cuentas bancarias sin autorización de los clientes.

“Bank of America retuvo indebidamente las recompensas de las tarjetas de crédito, duplicó las comisiones y abrió cuentas sin consentimiento”, dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado. “Estas prácticas son ilegales y socavan la confianza de los clientes. La CFPB pondrá fin a estas prácticas en todo el sistema bancario”.

Bank of America no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

¿Cuáles son las infracciones?

La CFPB dijo que Bank of America “perjudicó a cientos de miles de consumidores durante un período de varios años y a través de múltiples líneas de productos y servicios”.

Entre las violaciones, la CFPB y la OCC descubrieron que el banco, que normalmente cobraba a los clientes US$ 35 si su transacción era rechazada por falta de fondos, permitía que esas comisiones se cobraran “repetidamente” por la misma transacción, lo que daba lugar a que se cobraran “decenas de millones de dólares en comisiones por transacciones reenviadas”, según la OCC.

Lea más en CNN