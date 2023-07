Arte en la piel: Lulu Medina, la tatuadora venezolana que rompe estereotipos con su talento en Miami

En una industria dominada por los hombres, una artista brillante rompió estereotipos y se convirtió en un fenómeno sin precedentes en Miami. La piel es su lienzo perfecto y su mayor atributo es la creatividad. Con mucho pulso, tinta y esfuerzo Lulu Medina figura como una de las más cotizadas de la ciudad. Ideó un estilo muy original protagonizado por una mezcla entre pop art y realismo. “Me encanta crear diseños personalizados, para mí son obras de arte que llevan un pedacito de mi alma”, expresó.

La amplia experiencia que trabajó durante varios años la ha premiado en reiteradas ocasiones al recibir importantes reconocimientos. En 2023 obtuvo el premio al mejor tatuaje en una de las convenciones más grandes de EEUU. Alcanzar la cúspide del éxito siempre tiene un alto precio, figurar y marcar su sello fue un gran desafío. En esta amena entrevista, la audaz venezolana pintó a La Patilla el mejor boceto que jamás exhibió: Su vida.

Por: Elizabeth Gutiérrez | lapatilla.com

Miami, una ciudad que rebosa de colores, contrastes y diversidad, es testigo del ascenso meteórico de una talentosa venezolana que conquistó la escena artística estadounidense. Lulu Medina, de tan solo 33 años, no solo se hizo un nombre importante, sino que también ha trabajado con destacados estudios y cosechó el respaldo de reconocidos patrocinadores. Detrás de su increíble recorrido se encuentra una historia de pasión, perseverancia y solidez.

Fue a los 24 años cuando Lulu descubrió su admiración por los tatuajes. Inspirada por programas televisivos como “Ink Master” y “Miami Ink”, quedó cautivada al presenciar el increíble arte que se plasmaba en la piel.

“Yo quiero ser una dura del arte como ellas”, pensó en aquel momento con determinación. Decidió que el tatuaje sería su forma de expresión y su camino hacia la grandeza. Pero antes de emigrar a Estados Unidos, Lulu se desempeñaba en el campo del diseño gráfico y la fotografía en Venezuela. Consciente de las limitaciones y los tabúes que rodeaban el arte del tatuaje en su país, se aventuró a explorar en tierras extranjeras.

“Como muchos venezolanos que decidieron dejar su hogar, buscaba una mejor oportunidad”, confesó con nostalgia. Sabía que su sueño de forjar una carrera en el mundo del tatuaje se enfrentaría a diversos obstáculos, especialmente por ser mujer.

Sin perder el pulso

La ciudad del sol en Estados Unidos se convirtió en su nuevo hogar, el lugar que le brindaría las oportunidades que tanto anhelaba. Sin embargo, el camino no fue fácil. Como inmigrante, Lulu se enfrentó a numerosos cambios y desafíos.

“Lo más difícil para mí fue defenderme completamente sola en un país nuevo”. Pero con el tiempo, encontró amistades sólidas que se convirtieron en su familia elegida y la fuerza para superar cualquier adversidad.

A pesar de que nunca dejó de tatuar desde que dio los primeros pasos en su oficio, Lulu tuvo que buscar alternativas para ganarse la vida mientras su carrera despegaba. “En un principio lavaba botes en los puertos de Miami, vendía pulseras de cuero en la playa y trabajé de mesera brevemente”, reveló. Estos trabajos humildes no hicieron más que fortalecer su valor y alimentar su ambición de convertirse en una artista reconocida.

Pero también, en un campo dominado por hombres, Lulu no se amedrentó. Con ingenio y talento, supo marcar su sello en la industria. “Cuando comencé en el mundo del tatuaje sabía que estaba en desventaja, sabía sobre arte pero no conocía mucho sobre el tatuaje, decidí comenzar con un estilo que pocas personas realizaban que fue la acuarela. De esa manera fui creando una clientela que le interesara algo nuevo y no importara que fuera mujer y no estuviera en grandes estudios”.

Con esta elección audaz, logró atraer la atención que buscaba. Su potencial y estilo único hablaban por sí mismos. En cada trazo, en cada obra de arte que plasma en la piel, Lulu demuestra su pasión, y es que sus tatuajes son una sinfonía de colores que desafía los límites.

Maestra de la tinta

A través de su incansable búsqueda de la excelencia, Lulu obtuvo una gran cantidad de reconocimientos. En cada convención a la que asistió, regresó con una distinción entre las que se encuentran: “Best of show” en el Villain Arts Chicago 2023 y “Best of the day” en el Tampa Tattoo Convention 2021.

Su ingenio al crear auténticas obras de arte corporal le permitió formar parte de marcas prestigiosas dentro de la industria del tatuaje como FK Irons, Industry Inks, Tattoo Armour y Balm Tattoo. Estos logros no solo confirman su destreza, sino que también demuestran su capacidad para dominar retos.

Lulu no se conformó con lograr un estilo original, pues siempre va en constante evolución y encuentra la manera más creativa para expresar un mensaje a través de su lienzo más preciado: La piel. Desde figuras siniestras, diseños estilizados, siluetas complejas y hasta las más tiernas que puedas imaginar son parte de la galería de tatuajes que ha creado. Eso sí, hizo énfasis en que cuida cada detalle de este proceso.

“El estilo que he ido desarrollando con los años es una mezcla entre pop art y realismo. Me enfoco en lo colorido de mis piezas, la buena saturación del pigmento y cuidando mucho de la piel de mis clientes”.

Para la criolla, a la hora de plasmar una imagen con su pulso y tinta, lo más importante es capturar la esencia de lo que sus clientes desean y finalmente aporta su inigualable sello artístico. “Me encanta crear diseños personalizados, para mí son obras de arte que llevan un pedacito de mi alma por lo tanto les pongo todo mi corazón”.

Su trabajo no solo ha sido galardonado dentro y fuera del país norteamericano, pues también le concedió muchas oportunidades para trabajar con reconocidos estudios como The Golden Needle, Mejorarte, Ink For The Soul. “Asimismo, he hecho Guest Spots en estudios como Inknation, Piaja’s Ink, entre otros”, afirmó la joven entusiasta.

El color de la determinación

Con una mirada llena de sueños y las ganas por delante de trascender, esta tatuadora conquista los corazones de quienes buscan un trazo especial. Sus proyectos futuros dibujan un horizonte colmado de color y crecimiento. “Deseo tatuar en diferentes partes del mundo, seguir nutriéndome, aprendiendo, mejorar como artista y persona”.

La chispa emprendedora de Lulu también está encendida. Es por ello que aspira a abrir su propio estudio y una escuela de tatuaje. Mientras tanto, trabaja en el desarrollo de las clases en línea y videos informativos para aquellos que se adentran en este fascinante mundo.

Aunque los recuerdos de su querida Venezuela se encuentren en la distancia, Lulu extraña profundamente la esencia de su tierra. “La naturaleza de mi país, las comidas, las playas, la calidad humana que había”, confesó. Desde las profundidades marinas de Puerto Cabello hasta los cielos de la Colonia Tovar, su espíritu aventurero se forjó entre nuestros paisajes indómitos.

Más allá de dejar una marca indeleble en la piel de aquellos que confían en su talento, la lucha inspiradora de Lulu es el mejor trazo que puede pintar, un legado que se graba con tinta eterna en un mundo que no solo es blanco y negro.