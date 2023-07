A David Beckham le preguntaron por Leo Messi y su fichaje por el Inter de Miami... y esta fue su reacción (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Estados Unidos vive una revolución por la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS). En una jornada en la que se espera por la firma del contrato del futbolista argentino con el Inter Miami, desde la franquicia de la Florida intentan ser cautos sobre el fichaje de la megaestrella que brilló en Barcelona y PSG. En este contexto, David Beckham fue interceptado este jueves por la mañana por ESPN, así lo reseñó INFOBAE.

El periodista Esteban Edul pudo dar con el ex futbolista inglés, quien es además uno de los fundadores y accionistas del equipo que marcha último en la Conferencia Este del torneo estadounidense. En una entrevista express, el británico a bordo de su vehículo evitó dar precisiones sobre la llegada de Messi. “No lo sé”, se limitó a contestar cuando fue consultado sobre si estaba feliz por la contratación de La Pulga. “No lo sé”, repitió cuando se le preguntó si era un sueño cumplido. Todo, con una enorme sonrisa en el rostro.

Cabe remarcar que el rosarino de 36 años aún no firmó su contrato, por lo que Beckham cerró la nota uniendo los dedos índice y pulgar y arrastrándolos sobre sus labios, en un gesto de un cierre sobre su boca que sugiere que hasta que los papeles no estén firmados, él no puede hablar.

? "NO LO SE, NO LO SE". David Beckham se retiró del entrenamiento del Inter Miami y ante la pregunta de @estebanedul no pudo decir mucho respecto del fichaje de Leo Messi hasta tanto no firme el contrato. ? #ESPNF12 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/IvZ7JKaB89 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2023

Hasta el momento, el ex jugador de Manchester United y Real Madrid ha evitado dar precisiones sobre la contratación de La Pulga. A comienzos de mes contó apenas algo de lo que fue su reacción al enterarse del fichaje: “Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”, reconoció en la Sinagoga St. John Wood United. “Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo -tal vez, el mejor-, que ganó todo, que todavía es un gran jugador, es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros”, continuó David con orgullo.

Si bien no ha habido información oficial por parte del Inter Miami, se espera que Messi oficialice su vínculo esta tarde y se convierta entonces en el gran refuerzo de esta temporada del equipo norteamericano que ya trabaja bajo las órdenes de Gerardo Martino, a quien bien conoce del Barcelona y del combinado albiceleste. Su debut está programado para el viernes 21 de julio en Fort Lauderdale ante Cruz Azul de México, en el marco de la Leagues Cup que reúne a equipos de la MLS y del fútbol mexicano.

Inter Miami actualmente se ubica último en su zona de la liga estadounidense con apenas 18 puntos en 21 partidos. En la Conferencia Este hay 15 equipos y al final de la etapa regular los siete primeros clasifican al Playoffs y el octavo y noveno juegan un repechaje. Cabe señalar que no hay descensos. Con la llegada de Messi, la franquicia norteamericana se ilusiona con revertir este mal presente y hacer historia. Para eso, han contratado también a Sergio Busquets, histórico volante central del Barcelona, quien pronto se sumará a los entrenamientos.