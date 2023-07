Acuña Jr. “la lleva robada”: presumió de poder con par de jonrones ante Medias Blancas (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ronald Acuña Jr., destacado pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta, continúa su impresionante actuación en la segunda mitad de la temporada.

lapatilla.com

En el último enfrentamiento contra los Medias Blancas, el criollo logró conectar dos cuadrangulares, elevando su total a 23 y consolidándose como un fuerte candidato para el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

En el juego que se saldó con una derrota de 6-5 para los Bravos frente a Chicago, Acuña Jr. tuvo una destacada actuación al irse de 5-3.

El primer cuadrangular llegó en la parte baja del tercer episodio, frente a los lanzamientos del lanzador estadounidense Lance Lynn.

Ronald Acuña Jr. is just too good.

The @braves tie the game with a two-run homer!!

?: FOX pic.twitter.com/cfHfmg65qR

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 16, 2023