José Gato Briceño: ¡Gracias Europa! Justicia y apoyo

Posteado en: Opinión

Hemos vivido como país ya muchos años de malas experiencias, lo que nos ha convertido en una sociedad desilusionada, llena de angustia exacerbada para conseguir el sustento, el dolor de tener nuestra familia dispersa por el planeta, la falla o inexistencia de servicios básicos, se va la vida en lograr con superlativo esfuerzo lo que debe ser rutinario, trabajo a cambio de ingresos .

En Venezuela, aparte de tanto talento brillando, dejando el nombre del país en alto dentro y fuera de la patria, que no es poca cosa y nos enorgullece, es raro, hace algún tiempo, escuchar algo que nos reviva la esperanza, que nos dé indicios de que saldremos de esta peste calamitosa que nos azota. Estamos ávidos de soluciones, de desenlaces positivos y cada día nos aferramos a esas lucecitas que nos avivan esa ilusión.

Por más que sabemos que la burocracia para obtener la justicia internacional es lenta, al pasar del tiempo estamos obteniendo resultados que nos asoman justicia y apoyo por parte de la Comunidad Europea por lo cual estamos altamente agradecidos. Justo esta semana está cerrando para los venezolanos con buenos augurios en vista al futuro y eso nos aparta de lo negativo poco a poco. La primera gran noticia fue que desde el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ratificó la extradición del capo internacional Hugo Carvajal Barrios (El Pollo) amigo, socio y compadre de su colega, Diosdado Cabello Rondón. El Pollo alimentará aún más el ya voluminoso expediente de Diosdado, por quien los EE.UU están pagando diez millones de dólares como recompensa por su captura, por eso no puede salir de Venezuela ya que aunque siempre está actuando como el guapo del barrio, tiene temor de que lo capturen y esto pudiera traer alguna sorpresa en territorio venezolano, amanecerá y veremos.

Otra gran noticia fue que el pronunciamiento del Parlamento Europeo condenando las inhabilitaciones políticas en Venezuela por ser ilegales e inconstitucionales, es importante destacar que en anteriores ocasiones dicho parlamento ha tenido una posición blandengue o timorata para con la narcotiranía venezolana por eso considero un buen avance esta posición.

La última y gran noticia, por lo que significa en términos demócratas, fue la actividad protagonizada por ocho de los precandidatos presidenciales reunidos en un debate organizado por las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello.

Desde mi punto de vista el formato más allá de un debate, fue un buen encuentro, un intercambio en el que cada uno expresó su óptica, lo que me pareció excelente para la construcción de la unidad y romper el hielo de la comunicación. Demostraron y coincidieron en muchos temas para la reconstrucción de la patria y eso nos tiene que llenar de optimismo y mucha fe.

A pesar de la gran censura contra los pocos medios de comunicación que quedan, ejercida por la atroz y usurpadora narcotiranía, fue un expectacular éxito obteniendo más de 128 mil reproducciones en Youtube y más de 30.000 menciones en Twitter, cientos de miles reproducciones en el resto de las redes sociales y eso ha levantado una gran esperanza y el espíritu de lucha.

Obviamente que los demonios o los capos que tienen secuestrado a Venezuela no se van a quedar de brazos cruzados, cuando saben que apenas tienen el apoyo del 15 % de la población y se les hace imposible ganar una elecciones y van con todo no importandole nada ni nadie porque saben que si pierden el poder, irán presos y otros saldrán con los pies hacia delante, o sea, es de vida o muerte.

Pudimos ver en la misma noche del debate el desespero en el programa de chismes del enano siniestro y cobarde de Diosdado, afirmando que no se descartaba de quitarles la libertad a los precandidatos porque tuvieron la valentía de coincidir en afirmar que era un régimen tiránico, eso nos indica que pudiera presentarse lo mismo que aconteció en Nicaragua donde apresaron a todos los candidatos presidenciales opuestos al narcopresidente Ortega. Desde la cárcel del exilio estoy viendo a corto plazo que la pandilla criminal hará mayores barrabasadas contra las elecciones primarias y sus candidatos, cuenten con eso. Soltar el poder no es una opción para esa mafia, no se han conformado aún, por el contrario quieren robar por lo que les quede de vida, mi postura la conocen, plomo sin compasión, no la han tenido ellos arrasando con las riquezas y entregando un país entero, son los culpables de tantas muertes de niños por falta de atención médica, de la humillación mensual de nuestros adultos mayores y un gran etcétera de infortunios de mi gente.

Con firmeza, sin tapujos lo digo, merecen salir del poder con los pies hacia adelante, la contienda ha sido larga, no me canso de denunciarlos, cada segundo, sin pausa, con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com