VIRAL: Latino fue deportado de EEUU por un “error determinante” que cometió en migración (VIDEO)

Un hombre colombiano relató en redes sociales cómo lo deportaron de Estados Unidos la última vez que intentó entrar a ese país. Arribó al aeropuerto de Miami desde su ciudad natal, contó, pero no pasó con éxito el filtro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). En su opinión, cometió un grave error que le costó su visa.

El usuario, @davidsagastuy, publicó un video en TikTok con los detalles: “Es una lección muy grande, por eso lo comparto con ustedes”, afirmó. Todo comenzó cuando era más joven y se iba a trabajar a territorio estadounidense por jornadas de cuatro o cinco meses con visa de turista, una actividad ilegal allí. Luego regresaba a Colombia y aprovechaba la diferencia del cambio. Así pasó en varias ocasiones, hasta que en 2021 quiso volver a hacerlo y ya no le permitieron el ingreso.

David llegó al sur de Florida con la esperanza de que le permitieran entrar, pero los oficiales de migraciones lo sometieron a otras revisiones exhaustivas, algo que hacen con los extranjeros que resultan, por cualquier motivo, sospechosos: “Tienen registro de cuántas veces has entrado y salido, entonces ese fue el factor más importante para que no me dejaran pasar”. Le hicieron las preguntas de rigor, como cuánto dinero llevaba en efectivo, cuánto se iba a quedar y cuánto dinero tenía en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la versión que compartió, trataron de hacerle admitir la razón por la que se había quedado por varios meses en EE.UU. Sin embargo, el tiktoker no accedió. “El tipo de migraciones me pidió mi pasaporte, se lo di y le puso como un sticker naranja… Al poco rato llegó la policía, me hicieron más preguntas (las mismas que el oficial del CBP) y me dijeron que ellos ya sabían que yo había venido a trabajar”, detalló.

Fue ahí cuando la situación comenzó a ponerse tensa. Lo mantuvieron detenido por unas cinco horas, le dieron de comer cosas desagradables, según su propia descripción, y todo el tiempo lo cuestionaban acerca de su pasado en EE.UU. Sufrió tanta presión que al final admitió que se había quedado a trabajar, ya que lo único que deseaba era que lo dejaran salir y volver a casa con su familia.

El error que cometió para que lo deportaran

Pese a que aceptó que lo que había hecho era ilegal, el joven estimó que su caso le puede ocurrir incluso a aquellos que no hayan infringido las leyes. En su opinión, su error fue haberse dejado intimidar: “Me metieron mucha psicología del miedo, yo estaba muy asustado. Si algún día les pasa eso no demuestren miedo, no se sientan así, ese fue el error más determinante que cometí para que me quitaran la visa”.

