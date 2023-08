IMÁGENES: Zoológico chino niega que uno de sus osos sea un humano disfrazado

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las especulaciones sobre la autenticidad de un oso en el zoológico se producen después de varios incidentes en los que otros zoológicos chinos han sido acusados de intentar pasar perros teñidos como lobos o gatos africanos, y burros pintados como cebras. Ahora, el zoológico de Hangzhou niega que uno de sus osos sea un humano disfrazado. “Algunas personas piensan que me paro como una persona. Parece que no me entiendes muy bien”, dijo el zoo en un comunicado.

Por: Excélsior

El misterioso caso del oso que camina como humano

Todo comenzó con un video. Parecía algo inofensivo: un oso caminando en dos patas, moviéndose de un lado a otro en su recinto, saludando a los visitantes y generando risas y susurros entre la multitud. Pero, algo parecía estar fuera de lugar. ¿Un oso… caminando como humano?

Fue entonces cuando la internet hizo lo que mejor sabe hacer: especular. Fotos, videos y memes inundaron las redes sociales. Pronto, las palabras “zoológico”, “oso” y “disfraz” se convirtieron en las más buscadas en Google. La historia parecía salida de una película de ciencia ficción, pero se estaba desarrollando en tiempo real.

El zoológico de Hangzhou, en China, se vio inundado de críticas y sospechas. Algunos visitantes alegaban que el oso parecía llevar un traje de disfraz, señalando los pliegues de piel alrededor de la parte inferior del cuerpo del animal. Otros, sin embargo, ridiculizaron las teorías, insistiendo en que era obviamente un oso real.

Videos de un oso parado como humano, han dejado a algunas personas cuestionándose si realmente es un oso o un actor en un traje de oso. Esto ha llevado al zoológico en China a negar las sugerencias de que uno de sus osos podría ser realmente una persona disfrazada, después de que fotos del animal parado como un humano se difundieran en internet.

Las fotos provocaron un frenesí en las redes sociales, y rápidamente los internautas comenzaron a especular si el oso del zoológico de Hangzhou era realmente un oso. Aparentemente, los osos solares de Malasia son más pequeños que otros osos y lucen diferentes, pero son reales, aseguró el Hangzhou Zoo en las redes sociales el lunes.

A video of a "human-like" black #bear ?at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023