Senado de EEUU fue evacuado por presunta presencia de un tirador activo: resultó ser una falsa alarma (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía metropolitana de DC asegura que no hay ningún tirador activo en los edificios de oficinas del Senado y que no hay heridos.

Con información de The Hill

“Entró una llamada para un tirador activo. Parece ser una mala decisión. No se localizaron heridos ni tirador. MPD está ayudando a la Policía del Capitolio de EE. UU.”, mencionó un portavoz de la policía de DC Metro en un correo electrónico este miércoles.

WATCH: Reporter films active shooter scare at the U.S. Senate. Appears to be a false alarm pic.twitter.com/NyKap9nAuX

— BNO News (@BNONews) August 2, 2023