Iván López Caudeiron: Una mirada al ser humano

Opinión

Ser joven es transitorio, es una parte de la vida de un ser humano. Antes de la juventud está la infancia, después la edad adulta, luego la madurez y por último la inevitable vejez. Establecerse en la juventud no es posible y lo malo que tiene la explotación de los jóvenes con fines laborales o políticos, estriba en crear la ficción de su permanencia, como si fuera una clase social. Al contrario, la vida de un hombre debe ser una continuidad sin rupturas ni contradicciones abruptas; de la vida a la muerte, una y otra complementando el ciclo de una existencia individual.

Precisamente, cuando se le hecha “UNA MIRADA AL SER HUMANO” y su entorno, se denota una civilización altamente tecnificada, que informa pero no forma, e instruye pero no educa. Los valores formativos y educativos o bien resultan finiquitados y obsoletos, o bien proponen cambios siempre tendentes a la fragmentación y especialización. Se ha perdido por completo, en la confusión de medios y fines, una visión global de la condición humana. Se miran parcelas de gente como si constituyeran islas: los jóvenes, los viejos, los adultos. Entre estas islas no hay comunicación. Están en un enorme mar de soledad.

La masa constituye un concepto abstracto de personas, de individuos, de jóvenes, adultos y ancianos. El término en sí mismo resulta repugnante, evoca todo menos hombres y el hecho mismo de usarlo califica obviamente las tendencias cuantitativas y lo obtuso de nuestra época. Desde un tiempo para acá se viene diciendo: el pueblo es masa. Luego se eliminó “el pueblo” y quedamos en “la masa”, concepto muy terrenal, hasta subterráneo como se ve en los metros de las grandes ciudades. La cultura se ha vuelto “subcultura de masa”. Su rasgo más preciso: la substitución de un acto selectivo e individual como es la lectura, por otro acto cuantitativo y masivo como ver imágenes que hablan (cine). No es el teatro de carne y hueso, sino la fotografía en movimiento, la imagen. Leer constituye una acción, se elige un texto, se le descifra en un esfuerzo intelectual que enciende el cerebro, se convierten los símbolos de la escritura (signos muertos para el que no sabe leer) en representaciones conceptuales, en historias, en pasiones, en cantos, en hazañas, en personas actuantes. La acción de ver y oír es pasiva, se recibe un flujo de imágenes y de palabras que pasan y se diluyen, quedan ecos, fragmentos de escenas, impresiones y, en el mejor de los casos, una fotografía aislada del conjunto, casi muda, fija, un ícono, un cuadro, como antes cuando la acción de ver no era continua ni pasiva.

Los jóvenes salen de las escuelas o entran en ellas, salen de sus casas o regresan, inmersos en esa estructura inorgánica, mal ensamblada, masa de cables, circuitos, pantallas, computadores, interruptores, varillas, luces eléctricas parpadeantes, conexiones, etc., la cual aunque no lo conceptualicen, los aliena en el sentido psicológico y físico. La naturaleza sin tecnificación les parece un canto, una vaga nostalgia fuera de tiempo. Y entonces cualquier ruptura, por más artificial y dañina que pueda ser, les parece deseable. Al factor de la soledad entre las islas (las generaciones y edades) se añade la alienación de la tecnología, el aparataje sin el que no pueden vivir: T.V., Video Juegos, DVD, comida chatarra, y muy frecuentemente hierba y coca. La constante exterioridad y exteriorización cada vez más gestual, corporal, restan las significaciones y suman los significantes.

Todo es cosa. También sexo. La vieja idea de humanismo carece de sentido, ante la masificación de medios y fines (siempre menores e inmediatos). Hoy como nunca antes tiene importancia el trabajo de crítica de la realidad tecnológica dominada por el afán de poder, así como la búsqueda de otras dimensiones del existir. Por cierto, a medida que avanza la descomposición “por dentro” de nuestra civilización tecnicista, se multiplican las publicaciones y espacios “espirituales” donde, a pesar de las distorsiones y falta de honestidad de algunos de esos libros y programas de autoayuda, se impone crear entidades dinámicas, capaces de influir en el psiquismo social, de encauzar la angustia y desconcierto general a través de la fusión espiritual, hacia estados de conocimiento existencial fundados en la aceptación de la transcendencia y en proposiciones de ordenación interior.

POST SCRIPTUM: Pasan los días, y no pasa nada. La aparente normalidad tiende a “NORMALIZAR” todo. Es lo que se ve. Así vamos, transitando días difíciles, guapeando. Los políticos opositores siguen en su juego desordenado, cada quien por su lado sin concretar acciones limpias, democráticas, efectivas, reales para generar la política nacional adecuada y enrumbar al país a mejores escenarios. Seguimos en eso, estamos en NADA. Por lo pronto, sigo en mi localidad, debatiendo ideas sobre nuestro Municipio. Seguimos construyendo a #SanDiegoLaNuevaCiudad.

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Articulista. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo.