Repetidos apagones y bajones eléctricos torturan a los margariteños

Desde antes de empezar la temporada de vacaciones escolares, se agudizaron los problemas eléctricos en la isla de Margarita, con racionamientos y reiterados apagones a cualquier hora del día, sin que las autoridades de la empresa Corpoelec brinden información oficial sobre la posible solución a esa problemática que sufren los margariteños en plena temporada vacacional.

Dexcy Guédez // Corresponsalía lapatilla.com

Hace exactamente una semana, el coronel Carlos Salazar, gerente Territorial de Corpoelec Nueva Esparta, anunció que la unidad Turbo Generador N° 2 de la planta Juan Bautista Arismendi sufrió un desperfecto con la unidad de inyección de gas. Esto requiere de materiales y componentes del generador para solventar la avería que, al parecer, no se encuentran en el país.

“Esto conlleva que se estarán aplicando bloques de restricción de carga por espacio de tres horas al día comprendidas desde las 10:00 am hasta las 3:00 pm, y desde las 8:00 pm hasta las 12:00 am. Con esto se evita no superar el límite de exportación del cable submarino”, confirmó el funcionario en esa oportunidad.

Sin embargo, nada ha mejorado y las autoridades de la corporación de electricidad no han informado sobre la recuperación de la unidad turbo generadora, mientras los margariteños siguen enfrentando las fallas en el suministro, en medio de una fuerte ola de calor que afecta a esta zona del país.

“La tortura continúa en la Cruz del Pastel, Conuco Viejo y otros sectores del municipio García, #NvaEsparta, nuevamente #SinLuz desde las 10:20pm del #08Ago quién sabe por cuántas horas. Ayer fueron 4 horas 15min, demasiado aguante”, escribió Gloribeth Castillo en su cuenta de Twitter.

También Rafael Suárez, quien reside cerca del centro de Porlamar, se quejó de los racionamientos que le vienen aplicando a esa zona en horas nocturnas.

“Entendemos que no quieran perjudicar la poca actividad en la zona comercial de Porlamar en horas diurnas, pero ya llevamos 15 días seguidos que nos racionan la electricidad en las noches”, ratificó Suárez.

Los habitantes del Valle del Espíritu Santo, municipio García, también se quejan de los reiterados bajones diurnos y los racionamientos nocturnos.

“Antes estábamos tranquilos, porque por la cercanía del centro médico El Valle, no nos quitaban la luz, pero desde el año pasado sacaron a la clínica y al sector de la línea que suministra electricidad a las antenas de transmisión en La Sierra, y ahora sufrimos no solamente los apagones, sino también del fuerte ruido que genera la planta de esa clínica y no nos deja dormir”, criticó Edgardo Marín, habitante de la referida población.