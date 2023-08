Tutú Mosquera, la nueva promesa musical

La caleña que acaba de iniciar su carrera musical relató lo difícil que ha sido su proceso para poder desarrollar su carrera. Tutú Mosquera con apenas 22 años ya estrenó su primer sencillo promocional titulado “La Despedida”, que ya esta disponible en todas las plataformas musicales.

Esta joven estudió Administración de empresas en el CESA, pero siempre supo que, al graduarse, sacaría adelante su proyecto artístico. “Fui modelo desde los 15 años, no he estudiado música, pero desde pequeña estuve en clases de piano y técnica vocal. La música siempre ha sido mi gran pasión”, subraya la colombiana.

Tutu, quien escribe sus propias canciones, cuenta lo complejo que ha sido estructurar su proyecto. “La verdad es que con este proyecto me he demostrado a mí misma que lo que me propongo, lo logro. Llegué a esta industria sin conocer a nadie, todo lo que he logrado es gracias a que poco a poco he ido tocando puertas; algunas se han abierto y hay otras que aún no. He sido intensa, curiosa y sobretodo constante; haber estudiado administración de empresas en el CESA, sin duda me moldeó para serlo. Ha sido un proyecto completamente orgánico, lo empecé mientras estudiaba, y lo hacía en mis tiempos libres. Y para mi este proyecto es hoy mi emprendimiento”, asegura la artista.