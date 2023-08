El incómodo momento que vivió el actor Pedro Pascal tras visitar una exposición de arte en su honor

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El intérprete y sus colegas del podcast Talk Art viajaron a Inglaterra con la intención de apreciar la galería, pero se encontraron con un obstáculo inesperado

Pedro Pascal, reconocido por su exitosa carrera, ha sido objeto de homenajes artísticos, incluyendo la exposición ‘ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal’.

Por Infobae

A pesar de ser la inspiración detrás de esta muestra, Pascal no pudo disfrutarla en persona, según revelaron sus amigos Russell Tibet y Robert Diament en Instagram, quienes mostraron que se les negó la entrada.

Recientemente, Pascal y sus colegas del podcast Talk Art viajaron a Inglaterra con la intención de apreciar las obras de arte, pero se encontraron con un obstáculo inesperado: no pudieron acceder a la presentación debido a circunstancias fuera de su control.

La razón de este inconveniente fue que la exposición de la artista Heidi Gentle Burrell estaba cerrada en ese momento, por lo que no pudieron disfrutar de las piezas.

La artista, sorprendida por el incidente, expresó su asombro en una entrevista con The Independent, afirmando: “Fue una locura absoluta. Mucha gente adorable me ha mandado mensajes en los últimos días. Entiendo completamente por qué Robert no me dijo que iría con Pedro, ellos quieren su privacidad. Pero estoy un poco triste por habérmelos perdido”.

A pesar de no haber conocido al actor ni haberle permitido ver la exposición, Burrell destacó su admiración por Pascal, resaltando su trabajo y personalidad únicos.

Leer más en Infobae