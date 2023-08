Revelaron los errores en el operativo de seguridad que derivaron en el asesinato de Fernando Villavicencio

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El general de la policía de Ecuador en servicio pasivo, ex ministro del Interior y ahora candidato a legislador, Patricio Carrillo, habló sobre los errores en la seguridad que debía proteger a Fernando Villavicencio, el político que aspiraba ganar la Presidencia del país y que fue asesinado el 9 de agosto en Quito.

Por Infobae

En una entrevista con la cadena Teleamazonas, Carrillo aseguró que Villavicencio era una figura política de alto riesgo y señaló que, luego del candidato asesinado, él es el segundo personaje con mayor riesgo contra su vida. A pesar de ello, resaltó que en los actos de campaña buscaban acercarse a los ciudadanos, aunque dijo que siempre tomaban precauciones: “Con Fernando Villavicencio conversamos mucho sobre los temas de seguridad. Él era la persona que tenía el (perfil de) más alto riesgo en Ecuador y yo soy quien tiene el segundo más alto riesgo en el país.

Habíamos tomado muchas precauciones, nuestra campaña era de cercanía, con mítines políticos y caravanas. Mientras que otros se enfocan empapelar las calles y las redes sociales e incluso en el extranjero, nosotros llegábamos a los ciudadanos y la esperanza crecía. La gente quería abrazar a Fernando”.

Carrillo aseguró que antes del asesinato, Villavicencio bajó de la tarima donde había dirigido el mitin con su escolta y amigos, pero que la coordinación de su seguridad fue deficiente, y que hubo fallos en los protocolos de seguridad. El candidato a legislador dijo que él salió por el costado contrario de la tarima y se quedó dentro del recinto conversando con dos colegas policías en servicio pasivo.

Luego Carrillo salió por otra puerta, mientras que Villavicencio salió por la puerta principal: “La balacera comenzó afuera. Uno de los policías me tomó de la mano y me llevó hacia la parte posterior (del coliseo). No tengo un carro blindado, nunca lo tuve cuando fui ministro ni cuando fui comandante general, ya que en Ecuador no existen. Los protocolos de seguridad de ese día fallaron indiscutiblemente, pero no fue solo la seguridad inmediata, sino los protocolos y equipos generales”, contó.

Para leer la nota completa ingres AQUÍ