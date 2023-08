Venezolana supo que no le darían la visa americana durante la entrevista por esta insólita razón (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Una joven venezolana contó cómo fue tramitar la visa de turista para Estados Unidos y la complejidad de tratar de convencer al cónsul sobre la veracidad de sus respuestas en la entrevista. Al final no se la aprobaron y, por eso, detalló cuál fue el momento en el que supo que se la negarían. Su objetivo, además de expresar su decepción, fue saber si más personas habían pasado por lo mismo.

La usuaria @nahirelysperalta publicó un video en TikTok para dar a conocer las preguntas que el entrevistador le hizo, así como cuáles fueron sus respuestas. “No me creyeron que yo era dueña de mi propia empresa”, inició su relato. Antes de que la cita comenzara, la mujer estaba segura de que obtendría la visa. No obstante, sus esperanzas se esfumaron en un primer momento. “Yo llevaba una fe inmensa, pero cuando pasé a la zona de la entrevista el agente tenía una cara superamargada”, recordó.

Lo primero que le preguntaron fue cuál era el motivo de su viaje: “Yo le dije que negocios y turismo”. Enseguida, la cuestionaron sobre qué tipo de negocios, para que explicara a qué se dedicaba específicamente. La tiktoker comentó que era directora de su propia empresa, algo que al agente le pareció sospechoso: “Me dijo ‘¿cómo es posible que siendo tan joven seas directora de una agencia?’”.

La tiktoker le hizo saber que había estudiado desde muy chica y, una vez que egresó, decidió emprender. Fue ahí cuando se dio cuenta de que todo andaba mal: “Entonces me miró así como que ‘no te creo’, yo ahí dije ‘listo, aquí fue, no hay manera’”. Luego, el cónsul le preguntó acerca de sus ingresos económicos y cuántas personas tenía a su cargo, pero las respuestas no fueron suficientes para que le concedieran el visado.

También le solicitó información sobre su historial de viajes, a lo que la joven venezolana le respondió que estuvo en Madrid, otra respuesta que sorprendió al cónsul. “¿Quién cubre todos estos gastos?”, cuestionó. La mujer replicó que ella misma, pero tampoco tuvo el efecto deseado: “Nuevamente, me miró raro”.

La razón por la que no le aprobaron la visa de EE.UU., según los usuarios

La aspirante detalló que el oficial no le pidió ninguna documentación para acreditar sus respuestas y ella tampoco se ofreció a mostrársela porque le habían dado consejos de que no lo hiciera. “Yo llevaba el registro mercantil, los estados de cuenta, todo… no quise ser demasiado lanzada y decirle ‘pero véalo, aquí está esto’”, dijo.

