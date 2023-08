VIDEO: Piloto se estrelló en los Cayos de Florida y lo rescataron dramáticamente

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre de Florida fue protagonizó un dramático rescate luego de que su avión se estrellara en el Golfo de México el domingo, según las autoridades.

Por El Diario NY

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe informó a través de Facebook que un hombre identificado como Adam Joseph Barney, de 40 años, estaba volando un Aero Commander 500 cuando se estrelló contra el golfo alrededor de las 10:18 a.m.

Las autoridades precisaron que el avión se estrelló a tres millas de Sawyer Key, una isla ubicada dentro de los Cayos de Florida.

"Miraculous rescue in Florida! ?? Orlando pilot Adam Joseph Barney was found safe at sea on Sunday following a small plane crash in Lower Keys waters. The Monroe County Sheriff's Office located him around three miles from Sawyer Key, Florida.

?? #Florida #SawyerKey" pic.twitter.com/V2z41s1A4h

— Global Observer X (@GlobalObserverX) August 15, 2023