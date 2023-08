Catalogado en su momento como el “niño maravilla” del fútbol inglés: Theo Walcott se retira a los 34 años tras una carrera de altibajos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Theo Walcott, exinternacional inglés y figura destacada del Arsenal durante la época dorada de Arsène Wenger, anunció hoy su retiro a los 34 años, luego de una última etapa en el Southampton, club en el que se formó.

Conocido por su velocidad desde temprana edad, Walcott jugó durante mucho tiempo en el Arsenal antes de pasar por el Everton (2018-2020) y regresar al Southampton en las últimas tres temporadas.

“El apoyo que he recibido durante todos estos años ha sido increíble en todos los sentidos imaginables, y estoy verdaderamente agradecido”, expresó el jugador en un mensaje compartido en Instagram.

The streets will never forget Theo Walcott. One of my favourite Arsenal players. Thanks for the memories Theo??pic.twitter.com/xi2Lp4b2O3

— Gus.Fring (@bradjrr) August 17, 2023