Errores de Biden podrían conducir a EEUU a una guerra nuclear, según Trump

Donald Trump ha sugerido que las frecuentes meteduras de pata del presidente Joe Biden conducirán a una guerra nuclear.

Por Independent

El expresidente estaba hablando con Larry Kudlow , quien trabajó en la administración Trump, en Fox Business Network cuando volvió a su tema de conversación de uso frecuente de que el Sr. Biden llevará a Estados Unidos al armagedón.

Trump: "When you watch [Biden], he can’t speak, he can’t walk, he can’t do anything and he is telling us about energy, he is telling us about Russia and nuclear weapons? This guy will get us into a nuclear war. He will really do it. He will get us right into a nuclear war." pic.twitter.com/HuSjY42UOX

