Robert Downey Jr. sorteará de forma gratuita seis autos clásicos: quiénes podrán participar

No son pocos los actores, deportistas o personalidades públicas que han decidido aprovechar su popularidad para hacer un trabajo de concientizar a los habitantes de todo el mundo respecto a la necesidad de cuidar el medio ambiente desde otros lugares que no sean simplemente separar la basura entre materia orgánica e inorgánica. Robert Downey Jr es uno de ellos, y su decisión de regalar de un modo muy particular una parte de sus autos va en línea con su rol en la lucha por un planeta libre de carbono.

Por Infobae

Esta “ola verde” ha llegado a todos lados, incluso al mundo de las carreras de autos, donde Sebastian Vettel, cuatro veces Campeón Mundial de Fórmula 1 entre 2010 y 2013, se ha convertido desde que dejó las pistas en un activo promotor de los combustibles sintéticos para impulsar los autos del futuro que tienen motores de combustión interna. Desde mucho antes, aunque con un perfil menos estridente hasta heredar el trono inglés el año pasado, otro caso emblemático es el del Rey Carlos III, quién hace ya varios años ha convertido su clásico Aston Martin DB5 en un vehículo que se alimenta con bioetanol basado en vino y queso.

Pero el caso de Robert Downey Jr, famoso por interpretar a Iron Man en el cine y protagonista actual de Oppenheimer, es verdaderamente curioso. Siempre fue muy apasionado por los automóviles, y durante el apogeo de las películas con Marvel Cinematic Universe, se dio el gusto de armar un enorme garage compuesto por modelos de diverso tipo, entre los cuales hay superautos pero también clásicos o emblemáticos representantes de otros tiempos.

Sin embargo, una vez que terminó la saga de Avengers Endgame en 2019, decidió que quería contribuir con acciones directas para mitigar el calentamiento global aprovechando su llegada a la generación de jóvenes que podrán hacer ese cambio y sostenerlo en el futuro. Fundó Footprint Coalition, un grupo de riesgo que invierte en empresas que se ocupan de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, abrió una granja con su esposa y cambió su alimentación. Pero entonces apareció un tema de ética en el medio. Su discurso no podía estar tan alejado de sus actos, y esa gran colección de autos con motores de gasolina era una verdadera contradicción.

“Me desperté una mañana con la siguiente pregunta: ‘¿cómo puedo conciliar el hecho de que me comprometo a desarrollar y escalar tecnologías sostenibles y tengo esta colección de autos, no masiva, pero bastante considerable, que no le hacen ningún favor al medio ambiente?’”, declaró a Motor Trend en una reciente entrevista.

