Yulimar Rojas: Estoy preparada para comerme la fosa y volar muy lejos

La venezolana Yulimar Rojas, triple campeona del mundo de triple salto, declaró este miércoles, tras clasificarse para la final del Mundial de Budapest, que está preparada para “comerse la fosa y volar muy lejos” para conquistar una nueva medalla de oro.

Yulimar, pupila del cubano Iván Pedroso, con el que entrena en la localidad española de Guadalajara, registró 14.59 en su primer salto y, con la clasificación asegurada, decidió no arriesgar y retirarse a descansar para empezar a pensar en la final que se disputará el viernes.

La atleta venezolana es la única mujer con tres títulos mundiales de la disciplina tras sus victorias en Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022.

“La clasificación ha sido lo que esperábamos. No quería desgastarme mucho porque el calor está haciendo bastantes estragos. Solo quería saltar y descansar. Estoy pensando en la final desde hoy, esta ronda no me preocupaba, aunque las normas son como son y había que pasar la clasificación”, dijo Yulimar, al terminar su prueba.

“Quiero descansar bastante y divertirme porque esto es un campeonato para eso, para no presionarme y lograr vencer a esa Yulimar de siempre. El récord (15.74) es lo que esperan de mi todos, yo misma también, y esto es una oportunidad para mi, para sacar la mejor versión de mi misma. Tengo mucho que dar, estoy comprometida con eso, y la temporada ha sido óptima. He intentado estirarla para llegar en mi mejor forma a este Mundial”, declaró.

“Estoy preparada para llegar a la pista, comerme la fosa y volar muy lejos”, confesó la venezolana, que sueña con derribar la barrera de los dieciséis metros.

“Eso llega, no sabes el momento exacto que lo vas a hacer, no sabes la hora, pero sí sabes cuando estas preparada. Llegar a dieciséis metros es mi sueño, es lo que deseo y sé que lo voy a conseguir pero no sé si hoy o mañana. Sé que estoy destinada a eso y que nací para cosas grandes. Lo tengo bastante claro”, manifestó.

“Estoy persiguiendo mi sueño, mi objetivo y nada me va a detener hasta lograrlo. Los dieciséis metros es la meta de mi equipo, de mi familia, mía y de todos los que me envían energía para estar fuerte y conseguirlo. Cada día estoy más cerca y espero brindarles una gran alegría en este campeonato”, concluyó.

