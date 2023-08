¡Cara e’ tablas! Hidrofalcón corta servicio que nunca prestaron en Puerto Cumarebo

“¡Llegaron a cortar el agua que no hay!”, denuncia una habitante de Cumarebo, municipio Zamora del estado Falcón, en un vídeo que grabó el 17 de agosto del presente año.

Corresponsalía lapatilla.com

Denunció que le están cobrando una deuda por un consumo que no hubo, porque en Cumarebo estuvieron aproximadamente cuatro años sin agua.

“Después de cuatro años sin agua, vinieron a cobrarnos, hicimos supuestamente un acuerdo de pago donde nos iban a reducir el costo, porque no hubo consumo por cuatro años. Bueno, empezamos a pagar y rechazaron el acuerdo, no reconocieron el tiempo sin agua ni los pagos que se habían hecho”.

El servicio de agua en el estado Falcón sigue siendo ineficiente pese a que el presidente de la hidrológica, Alí Cardenal, dijo el pasado 8 de junio que los ciclos de suministro de agua por tuberías se reducirían a 15 y 18 días.

Alí Cardenal, presidente de Hidrofalcón dijo el #29Mayo que reducirán los ciclos de distribución a 15 y 18 días, también alargarán los días de servicios. Han logrado la recuperación del 77% de los embalses "para no sufrir durante los períodos del calentamiento global", destacó pic.twitter.com/M3cPbxmljm — Irene Revilla? (@irene_revilla) June 8, 2023

Sin embargo, el servicio se presta en algunos sectores cada 30 días, mientras que aún hay muchas zonas en silencio que tienen años sin agua y deben recurrir a agua de pozos o comprar a los camiones cisternas.

“Me parece buenísimo que me corten el agua, porque quiero ver si el mes que viene me van a cobrar una factura por un consumo que no haré, porque me cortaron el servicio y el medidor”, denunció la mujer que no se identificó en el vídeo publicado por la cuenta de Instagram @noticiasfalcon.

Hidrofalcón también lleva a cabo una campaña “borrón y cuenta nueva”, que iniciaron en Adícora hace unos días y ya para el festival playero más grande de Venezuela que se realiza este fin de semana en la localidad, están ofreciendo sus servicios con previa cancelación. Es decir, que no han prestado un servicio óptimo que ya están cobrando, lo que ha causado molestia en la ciudadanía que no se niega a pagar un servicio siempre y cuando funcione y sea óptimo, además que los montos estén ajustados a la realidad del país y el salario mínimo que se devenga en Venezuela.